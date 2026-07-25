[서울데이터랩] 미국 증시, 다우 상승·나스닥 약세로 혼조…반도체주 급락에 기술주 부담

세줄 요약 미국 뉴욕증시는 다우와 S&P500이 소폭 상승했지만 나스닥과 나스닥100은 하락하며 혼조세를 보였다. 반도체지수가 4% 넘게 급락했고 인텔, 마이크론, AMD 등 주요 종목이 약세였다. 애플은 급등했지만 메타와 테슬라는 내렸다. 다우·S&P500 상승, 나스닥 하락 혼조 마감

반도체지수 급락, 인텔·AMD 등 기술주 약세

애플 강세, 금융·방어주가 지수 방어

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24일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 다우존스30산업평균지수와 S＆P 500지수가 오르고 나스닥 지수는 내리는 혼조세로 장을 마쳤다.뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 전장보다 235.60포인트(0.46%) 오른 5만1947.25에 마감했고, S＆P 500 지수는 3.68포인트(0.05%) 상승한 7411.98로 거래를 마쳤다. 반면 나스닥 종합지수는 161.87포인트(-0.64%) 내린 2만4975.82를 기록했고, 나스닥100 지수도 326.47포인트(-1.15%) 하락한 2만8128.34로 장을 끝냈다.이날 증시는 대형 가치주와 금융, 소비 방어주가 상대적으로 선방한 반면 기술주와 반도체주가 전반적으로 약세를 보이면서 지수별 흐름이 엇갈렸다. 시카고옵션거래소 변동성지수(VIX)는 18.58로 0.64% 하락해 시장의 불안 심리는 다소 완화된 모습이었다.업종별로는 반도체 약세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 524.95포인트(-4.25%) 급락한 1만1818.89를 기록했다. 나스닥 시장에서는 SK하이닉스 ADR이 8.81% 떨어졌고, 인텔은 7.89%, 마이크론 테크놀로지는 6.99%, 어플라이드 머티어리얼즈는 4.72%, 램리서치는 4.56%, AMD는 3.29%, 브로드컴은 2.69%, ASML 홀딩 ADR은 2.55% 하락했다. 엔비디아도 0.92% 내리며 약세 흐름에 동참했다.대형 기술주 가운데서는 종목별 차별화가 나타났다. 애플은 3.53% 급등하며 주요 기술주 가운데 가장 두드러진 상승세를 보였고, 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 0.65%, 0.24% 올랐다. 마이크로소프트도 0.03% 강보합으로 마감했다. 반면 메타는 1.80%, 아마존은 0.66%, 테슬라는 2.08% 하락했다.뉴욕증권거래소 상위 종목에서는 금융과 헬스케어, 소비 관련 대형주가 지수 방어에 힘을 보탰다. 제이피모간체이스는 0.95%, 뱅크오브아메리카는 1.26%, 비자는 1.18%, 마스터카드는 1.77% 상승했다. 일라이 릴리는 0.86%, 존슨앤드존슨은 1.59%, 애브비는 0.95% 올랐다. 버크셔 해서웨이 클래스B는 0.83%, 클래스A는 1.14% 상승했고, 코카콜라와 P＆G도 각각 1.33%, 1.05% 올랐다.반면 일부 대형주는 약세를 면치 못했다. 뉴욕증시 상위 종목 가운데 TSMC ADR은 2.93% 하락했고, 오라클은 4.21% 떨어지며 낙폭이 두드러졌다. 캐터필러는 0.65%, 유나이티드헬스 그룹은 0.67%, 모간스탠리는 0.33% 내렸다.거래량 측면에서는 나스닥 시장의 반도체와 기술주에 매매가 집중됐다. 인텔 거래량은 1억7947만여주, 엔비디아는 1억1429만여주, 테슬라는 6227만여주를 기록했다. 뉴욕시장에서는 오라클이 4583만여주로 활발한 거래를 보였고, 뱅크오브아메리카도 2901만여주가 오갔다.종합하면 이날 미국 증시는 다우와 S＆P 500이 방어력을 보였지만, 반도체를 중심으로 한 기술주 약세가 나스닥 전반의 부담으로 작용한 장세였다. 시장은 대형주 내에서도 업종별 순환매 양상을 보이며 기술주와 경기방어주, 금융주 간 온도차를 드러냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자