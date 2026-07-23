[마감시황] 코스닥, 외국인·기관 동반 매수에 5.22% 급등 마감

세줄 요약 코스닥이 외국인 1330억원과 기관 604억원의 순매수에 힘입어 5.22% 오른 790.28로 마감했다. 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로 등 시총 상위주가 크게 오르며 지수 상승을 주도했고, 바이오와 2차전지, 로봇, 반도체 장비로 매수세가 확산됐다. 외국인·기관 동반 순매수, 지수 급등 마감

시총 상위 성장주 강세, 바이오·2차전지 주도

상승 1442개, 하락 252개로 전반적 강세

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23일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 39.19포인트(5.22%) 오른 790.28에 마감했다. 지수는 763.51에 출발해 장중 760.83까지 밀리기도 했지만 곧 반등 폭을 키우며 790.28까지 올라 이날 고가로 장을 마쳤다.투자자별로는 외국인이 1330억원, 기관이 604억원을 순매수했고 개인은 1985억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 33억원, 비차익거래 1564억원 순매수로 전체 1597억원 매수 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목들이 지수 상승을 주도했다. 알테오젠(196170)이 14.37% 오른 30만 6500원으로 가장 두드러졌고 에코프로비엠(247540)은 9.95% 오른 11만 8200원, 에코프로(086520)는 9.34% 오른 8만 4300원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 6.17%, 에이비엘바이오(298380)는 7.06%, 이오테크닉스(039030)는 6.48% 상승했다. 주성엔지니어링(036930), 리노공업(058470), 원익IPS(240810), 피에스케이(319660)도 일제히 오르며 반도체와 성장주 전반으로 매수세가 확산됐다.시장 전반도 강했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 1442개, 하락 종목은 252개였고 보합은 42개였다. 상한가 9개, 하한가 1개로 집계되며 상승 종목 수가 하락 종목 수를 크게 웃돌았다.개별 종목 중에서는 폴라리스AI가 29.99% 오른 5180원, 해성옵틱스가 29.98% 오른 1279원, 수성웹툰이 29.98% 오른 633원, 지엔씨에너지가 29.96% 오른 4만 5550원, 졸스가 29.93% 오른 1528원으로 급등했다. 반면 스타코링크는 67.92% 내린 17원, 코오롱티슈진은 하한가인 29.95% 내린 2만 1050원, 핀텔은 24.74% 내린 867원, 에스제이그룹은 24.20% 내린 1698원, 이브이첨단소재는 18.75% 내린 741원에 마쳤다.이날 코스닥 급등에는 성장주 선호 심리 회복이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 글로벌 기술기업의 클라우드 실적 호조와 자본지출 확대 방침이 전해지면서 인공지능 인프라와 데이터센터 투자 확대 기대가 커졌고, 이에 따라 바이오와 2차전지, 로봇, 반도체 장비 등 코스닥 대표 성장 업종으로 매수세가 유입됐다.거래량은 4억 9204만 6000주, 거래대금은 5조 3932억 4600만원으로 집계됐다. 다만 이날 종가는 최근 52주 최고치 1229.42와는 여전히 차이가 있고, 52주 최저치는 730.81이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]