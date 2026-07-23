“1억 넣었으면 중형차 뽑았다”…한달만에 50%↑ ‘파산핑’이 돌아왔다 [나만없어]

1년 사이 5분의 1로 급락한 SAMG엔터

‘사랑의 하츄핑2’ 개봉 앞두고 V자 반등

“2030으로 확장…글로벌 성장 기대”

이미지 확대 다음달 5일 개봉하는 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’의 극장판 두 번째 작품인 ‘사랑의 하츄핑-고래보석의 전설’. 오른쪽부터 하츄핑, 방울핑, 소라핑, 찰랑핑. 자료 : SAMG엔터 닫기 이미지 확대 보기 다음달 5일 개봉하는 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’의 극장판 두 번째 작품인 ‘사랑의 하츄핑-고래보석의 전설’. 오른쪽부터 하츄핑, 방울핑, 소라핑, 찰랑핑. 자료 : SAMG엔터

이미지 확대 다음달 5일 개봉하는 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’의 극장판 두 번째 작품인 ‘사랑의 하츄핑-고래보석의 전설’. 주인공 ‘로미’(왼쪽)와 바다소년 ‘카이트’. 자료 : SAMG엔터 닫기 이미지 확대 보기 다음달 5일 개봉하는 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’의 극장판 두 번째 작품인 ‘사랑의 하츄핑-고래보석의 전설’. 주인공 ‘로미’(왼쪽)와 바다소년 ‘카이트’. 자료 : SAMG엔터

이미지 확대 다음달 5일 개봉하는 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’의 극장판 두 번째 작품인 ‘사랑의 하츄핑-고래보석의 전설’. 오른쪽부터 하츄핑, 찰랑핑, 방울핑, 소라핑. 자료 : SAMG엔터 닫기 이미지 확대 보기 다음달 5일 개봉하는 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’의 극장판 두 번째 작품인 ‘사랑의 하츄핑-고래보석의 전설’. 오른쪽부터 하츄핑, 찰랑핑, 방울핑, 소라핑. 자료 : SAMG엔터

세줄 요약 SAMG엔터 주가가 최근 한 달 동안 50% 가까이 뛰며 반등했다. 반도체 랠리 속 소외됐던 주가가 ‘사랑의 하츄핑’ 후속편 개봉 기대와 캐치! 티니핑 IP 재부각으로 힘을 얻었다. SAMG엔터 주가, 한 달 새 50% 가까이 급등

하츄핑 후속편 개봉 기대, IP 재평가 촉매

증권가, 하반기 실적 반등과 소비층 확장 주목

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지난해 상반기 코스닥 상승률 1위를 기록한 뒤 하락세를 타며 5분의 1 수준으로 내려앉았던 SAMG엔터 주가가 1개월 만에 50% 급등했다. 인공지능(AI) 반도체 랠리 속에 투자자들의 관심에서 멀어졌지만, SAMG엔터의 주가 급등의 촉매가 된 영화 ‘사랑의 하츄핑’ 후속편 개봉을 앞두고 반등에 성공했다.23일 코스닥 시장에서 SAMG엔터는 전 거래일 대비 4% 안팎 상승해 3만원대에서 거래되고 있다. 21일(7.30%)과 22일(3.49%)에 이어 3거래일째 상승 중이다.지난해 상반기에 622% 급등하며 코스닥 시장에서 상승률 1위를 기록한 SAMG엔터는 지난해 6월 25일 장중 신고가(9만 9400원)를 기록한 뒤 내리막길을 걸었다. 올해 상반기에는 시중 자금의 반도체 쏠림과 엔터주의 동반 부진으로 ‘지하실’을 향해갔다.SAMG엔터가 반등하기 시작한 건 SK하이닉스가 신고가를 갈아치운 뒤 급락한 직후였다. 지난달 26일 2만 500원으로 연저점을 찍은 주가는 이후 상승곡선을 그리기 시작했다.지난달 29일 12%대 급등하며 시동을 건 주가는 ‘삼전닉스’가 출렁이며 증시가 급락하는 동안 흔들림 없이 꾸준히 올랐다. 1개월도 되지 않은 기간 동안 SAMG엔터 주가 상승률은 50%에 달한다.2024년 여름 123만 관객을 동원하며 한국 애니메이션 영화 역대 박스오피스 3위를 기록한 ‘사랑의 하츄핑’ 후속편이 다음 달 5일 개봉을 앞둔 상황에서 시장이 재차 ‘캐치! 티니핑’의 지식재산권(IP) 파워를 주목하고 있는 것이다.‘캐치! 티니핑’의 프리퀄 격인 영화 ‘사랑의 하츄핑’ 3부작 중 두 번째 작품인 ‘사랑의 하츄핑 : 고래보석의 전설’ 개봉을 앞두고 SAMG엔터는 예고편과 시놉시스, OST를 공개하며 마케팅 효과를 극대화하고 있다.주인공인 로미가 하루아침에 바닷속으로 사라진 엄마 벨리타를 찾아 모험을 떠난다는 내용으로, 신비로운 바닷속 세계를 담은 예고편의 영상미가 호평을 받았다.SM엔터테인먼트 소속 ‘NCT 위시’와 ‘하츠투하츠’, 가수 백지영과 배우 정지소 등이 참여한 OST도 속속 공개되며 기대감을 높이고 있다.증권가에서는 SAMG엔터가 올해 상반기 실적에서 ‘숨고르기’를 한 뒤 하반기에 반등할 것으로 내다본다. 특히 기존 영유아 및 어린이에서 2030세대로 소비층을 넓힐 가능성을 긍정적으로 평가하고 있다.이현지 유진투자증권 연구원은 “영화에 더해 4분기 공개될 ‘캐치! 티니핑’ 새 시즌으로 IP의 견조한 성장이 이어지며 최대 실적을 기록할 것”이라며 “내년 이후 공개될 신규 IP는 글로벌 가족 단위를 타깃으로 해 기대해 볼 만하다”라고 분석했다.