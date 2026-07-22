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[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-07-22 16:11
수정 2026-07-22 16:11
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세줄 요약
  • 검색 상위 SK하이닉스·삼성전자 집중
  • 반도체 강세 속 로봇·전력주 순환매 확산
  • 바이오 일부 급락, 종목별 차별화 심화
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22일 장 마감 직후 투자자들의 검색이 가장 집중된 종목은 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)로 나타났다. 네이버 금융 검색상위 종목 집계에 따르면 SK하이닉스는 검색비율 24.96%로 1위, 삼성전자는 21.60%로 2위를 기록해 반도체 대형주에 대한 시장 관심이 여전히 높았다.

검색 1위 SK하이닉스는 183만원으로 전일 대비 6000원(-0.33%) 내렸다. 장중 200만6000원까지 올랐지만 이후 밀리며 183만원에 저가 마감했다. 거래량은 476만875주를 기록했다. 반면 삼성전자는 26만500원으로 1500원(+0.58%) 상승 마감했다. 거래량은 2122만9979주로 활발했고, 삼성전자우(005935)도 18만5100원으로 4100원(+2.27%) 올랐다.

반도체·정보기술(IT) 종목 내에서는 엇갈린 흐름이 나타났다. SK스퀘어(402340)는 123만원으로 2만3000원(-1.84%) 하락했고, 한미반도체(042700)는 21만5000원으로 9000원(-4.02%) 내렸다. 주성엔지니어링(036930)도 16만2000원으로 7200원(-4.26%) 약세를 보였다. 반면 삼성전기(009150)는 134만5000원으로 3만5000원(+2.67%) 상승했고, NAVER(035420)도 19만6900원으로 3900원(+2.02%) 올랐다.

자동차와 전기전자 대형주도 강세를 보였다. 현대차(005380)는 41만8000원으로 1만9000원(+4.76%) 상승했고, LG전자(066570)는 18만2700원으로 9500원(+5.48%) 뛰었다. 두산에너빌리티(034020)는 6만9200원으로 2400원(+3.59%), 한화오션(042660)은 8만3900원으로 2000원(+2.44%) 각각 올랐다. SK텔레콤(017670)도 9만4100원으로 9000원(+10.58%) 급등하며 통신주 가운데 두드러진 흐름을 나타냈다.

중소형 성장주와 테마주에 대한 관심도 높았다. 레인보우로보틱스(277810)는 47만8500원으로 6만7000원(+16.28%) 급등했고, 에스피지(058610)는 8만2600원으로 1만6600원(+25.15%) 치솟았다. 가온전선(000500)도 20만9500원으로 2만8400원(+15.68%) 올랐고, SK이터닉스(475150)는 6만2000원으로 6100원(+10.91%) 상승했다. 이들 종목은 높은 변동성과 함께 단기 자금 유입이 집중된 모습이다.

반면 바이오와 일부 개별 종목은 부진했다. 삼천당제약(000250)은 15만2800원으로 1만5000원(-8.94%) 급락했고, HLB(028300)는 2만8300원으로 2100원(-6.91%) 하락했다. 특히 코오롱티슈진(950160)은 3만50원으로 1만2850원(-29.95%) 내리며 하한가를 기록했다.

이날 검색상위 종목군은 반도체 대표주에 대한 높은 관심이 이어지는 가운데 로봇, 전력기기, 통신, 자동차 등으로 순환매가 확산되는 양상을 보였다. 다만 일부 바이오와 고밸류에이션 종목의 낙폭도 커 종목별 차별화 장세가 한층 뚜렷해졌다는 평가다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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