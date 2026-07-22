“아침에 9% 올랐는데” SK하이닉스 결국 ‘파란불’…대신 ‘이 종목’ 상한가 찍었다 [나만없어]

‘200만닉스’ 회복한 뒤 하락 마감

알파벳 실적 발표 앞두고 ‘긴장’

삼성전자 로봇 조직 신설에 로봇주 급등

이미지 확대 코스피가 이틀 연속 매수 사이드카가 발동한 22일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다. 2026.7.22. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 이틀 연속 매수 사이드카가 발동한 22일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다. 2026.7.22. 도준석 전문기자

세줄 요약 미 뉴욕증시에서 반도체주가 급등하자 삼성전자와 SK하이닉스가 장 초반 크게 올랐으나, 시외 약세와 차익실현으로 상승분을 반납했다. 반면 삼성전자의 로봇사업 확대 기대가 커지며 레인보우로보틱스와 두산로보틱스 등 로봇주가 급등했고, 일부 종목은 상한가를 기록했다. 뉴욕 반도체주 급등에 국내 증시 동반 강세 출발

삼성전자·SK하이닉스 장중 급등 후 상승분 반납

삼성전자 로봇사업 기대에 로봇주 일제히 급등

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미 뉴욕증시에서 반도체 관련주가 10%대 급등하자 22일 국내 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스가 한때 불기둥을 뿜었지만, 장 막판에 상승분을 반납하고 보합권으로 끝났다. 대신 삼성전자가 로봇 사업을 키운다는 소식에 로봇 시장 확대에 대한 기대감이 커지며 로봇 관련주가 급등했다.이날 유가증권시장에서 삼성전자는 전 거래일 대비 0.58% 오른 26만 500원, SK하이닉스는 0.33% 하락한 183만원에 거래를 마쳤다.간밤 미 뉴욕증시에서 마이크론 테크놀로지가 12%, 샌디스크가 14% 급등하는 등 반도체 관련주가 두 자릿수 급등하고 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 13.75% 오르자 회복된 반도체 투심이 ‘삼전닉스’를 비롯한 코스피를 끌어올리는 듯했다.삼성전자는 장 초반 6%대, SK하이닉스는 9%대 급등했으며, SK하이닉스는 한때 ‘200만닉스’ 고지를 회복했다. 그러나 미 뉴욕증시 시외에서 마이크론과 SK하이닉스 ADR이 하락 전환해 마이크론은 -2%대, SK하이닉스 ADR은 -5%대로 낙폭을 키우자 삼성전자와 SK하이닉스도 상승폭을 반납했다.장 초반 11%대 급등했던 SK스퀘어는 1.84% 하락 마감했으며, 12% 급등했던 삼성전기는 2.67% 상승 마감했다. 장 초반의 상승세가 무위로 돌아가면서 이날 5%대 급등하며 7100선을 회복했던 코스피는 0.74% 상승하는 데 그치며 6797.70에 마감했다.월가에서 최근의 AI 반도체 관련주의 낙폭이 과도했다는 분석이 나오자 반도체 투심이 한때 살아났지만, 23일(한국시간) 새벽 예정된 알파벳의 실적 발표를 앞두고 다시 숨고르기에 들어간 모양새다.이날 증시의 주인공은 반도체가 아닌 로봇이었다. 전날 삼성전자가 미래 성장동력인 로봇사업을 본격 추진하기 위해 전사 역량을 결집한 로봇사업 조직을 신설한다고 발표하자 로봇 산업 전체의 파이가 커질 것이라는 기대감이 로봇 관련주를 끌어올렸다.이날 코스닥 시장에서 삼성전자의 자회사 레인보우로보틱스는 장 초반 한때 상한가에 가까운 28.55% 급등한 데 이어 16.28% 상승 마감했다.두산로보틱스는 5.79%, 로보티즈는 11.42%, 로보스타는 12.39% 급등했으며 코스모로보틱스, 티엑스알로보틱스, 앤로보틱스는 상한가로 마감했다.‘AI 로봇주’로 변모한 LG전자는 5.48%, 현대차는 4.76% 올랐다.