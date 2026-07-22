“본전 감사합니다” ‘200만닉스’에 개미들 탈출 러시 [내가샀다]

반도체주 급등에 코스피 5%대 급등

개인 1조 3700억원 ‘팔자’

이미지 확대 코스피 급등 출발에 매수 사이드카 발동 22일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 304.14포인트(4.51%) 오른 7052.09에 출발했다. 원달러 환율은 7.5원 오른 1480.9원으로, 코스닥 지수는 19.07포인트(2.53%) 상승한 772.41에 거래를 시작했다. 2026.07.22 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 코스피 급등 출발에 매수 사이드카 발동 22일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 304.14포인트(4.51%) 오른 7052.09에 출발했다. 원달러 환율은 7.5원 오른 1480.9원으로, 코스닥 지수는 19.07포인트(2.53%) 상승한 772.41에 거래를 시작했다. 2026.07.22 뉴시스

세줄 요약 코스피가 5%대 급등해 7100선을 회복하자 개인 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스 반등을 이용해 1조원 넘게 팔아치우고 있다. 기관도 순매도에 나섰지만 외국인이 대거 사들이며 지수를 끌어올렸고, 반도체 급등에 따른 차익 실현과 손실 방어가 매도 배경으로 분석됐다. 코스피 5%대 급등, 7100선 회복

개인 1조원대 순매도, 본전 탈출

삼성전자·SK하이닉스 급등 영향

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코스피가 5%대 급등하며 7000선을 넘어 7100선까지 회복한 22일 개인 투자자들이 코스피에서 1조원 넘게 팔아치우고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 모처럼 급등하자 차익을 실현하거나 추가 손실을 막기 위해 본전에서 ‘탈출’하려는 것으로 분석된다.한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 30분 기준 개인 투자자는 유가증권시장에서 1조 3700억원어치를 순매도하고 있다.기관도 4200억원 순매도하는 가운데 외국인이 1조 7800억원 순매수하며 매도 물량을 쓸어담고 있다.이날 코스피는 전 거래일 대비 304.14포인트(4.51%) 오른 7052.09에 개장한 뒤 5%대 급등하며 7100선까지 올랐다.삼성전자는 장 초반 6% 안팎 상승하며 27만원을 회복했고, SK하이닉스는 9% 급등하며 200만원 고지를 회복했다. SK스퀘어는 11%대, 삼성전기는 12%대까지 상승폭을 키웠다.간밤 미 뉴욕증시에서 마이크론 테크놀로지가 12%, 샌디스크가 14% 급등하는 등 반도체 관련주가 두 자릿수 급등하고 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 13.75% 급등하면서 반도체 투심이 회복되자 코스피가 ‘불기둥’을 뿜은 것이다.개인 투자자들은 증시가 급락하며 ‘패닉셀’이 쏟아질 때 쓸어담고 급등하면 매도하는 ‘단타’ 양상을 이어가고 있다.앞서 SK하이닉스가 15%대 급락한 13일 개인 투자자들은 SK하이닉스를 2조 7900억원 순매수했다. 이어 3% 오른 14일 2조 5400억원, 8%대 급등한 15일 1조 2400억원어치 팔아 차익을 챙겼다.또 11%대 급락한 16일 1조 9800억원어치를 재차 순매수한 개인 투자자들은 8%대 급등한 21일 2200억원어치 순매도한 데 이어 이날도 순매도하고 있다.최근 급락장에서 손실 투자자가 상당했던 것도 개인 투자자들의 ‘팔자’ 행렬의 배경으로 분석된다.NH투자증권이 자사 MTS를 이용하는 투자자들을 분석한 ‘NH데이터’에 따르면 SK하이닉스가 2거래일 연속 급락해 종가가 176만 4000원으로 내려앉은 지난 20일 기준 손실 투자자의 비율은 절반 이상인 63.5%에 달했다.