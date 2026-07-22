[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 22일 오전 네이버 금융 검색 상위 종목은 반도체와 대형 기술주 중심으로 강한 매수세가 유입됐다. 삼성전자와 SK하이닉스가 급등했고 현대차, 삼성전기, LG전자, NAVER도 상승했다. 레인보우로보틱스와 에스피지 등 로봇주도 크게 뛰었고, 일부 바이오는 약세를 보였다. 반도체·대형 기술주 중심 매수세 유입

삼성전자·SK하이닉스 급등, 거래량 확대

로봇주 강세, 일부 바이오 종목 약세

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22일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 반도체와 대형 기술주를 중심으로 강한 매수세가 유입되는 모습이다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 27만 4500원으로 전일 대비 5.98% 올랐고, 거래량은 188만 4738주를 기록했다. 2위 SK하이닉스(000660)는 199만 6000원으로 8.71% 급등하며 장 초반부터 반도체 대장주에 대한 관심이 집중됐다.시가총액 상위 대형주도 전반적으로 강세다. 현대차(005380)는 42만 3500원으로 6.14% 상승했고, 삼성전기(009150)는 146만 1000원으로 11.53% 뛰었다. LG전자(066570)도 18만 1900원으로 5.02% 올랐으며, NAVER(035420)는 19만 7000원으로 2.07% 상승했다. LS ELECTRIC(010120) 역시 19만 8500원으로 4.97% 오르며 견조한 흐름을 나타냈다.테마주 가운데서는 로봇과 성장주 탄력이 두드러졌다. 레인보우로보틱스(277810)는 49만 1000원으로 19.32% 급등했고, 에스피지(058610)는 7만 9400원으로 20.30% 치솟았다. SK스퀘어(402340)도 138만 2000원으로 10.30% 상승했으며, 한미반도체(042700)는 23만 9000원으로 6.70% 올랐다. 에코프로(086520)와 삼성SDI(006400)도 각각 5.72%, 4.32% 상승하며 2차전지 관련 종목에 대한 관심을 이어갔다.반면 일부 바이오 종목은 차별화 흐름을 보였다. 삼천당제약(000250)은 16만 7400원으로 0.24% 내렸고, HLB(028300)는 3만 250원으로 0.49% 하락했다. 네이처셀(007390)도 2만 4550원으로 0.81% 밀렸다. 특히 코오롱티슈진(950160)은 3만 50원으로 가격제한폭까지 떨어지며 하한가를 기록해 투자심리가 크게 위축된 모습이다.이날 검색 상위 종목군은 반도체와 전기전자, 로봇 관련주로 자금이 유입되는 반면 바이오 일부 종목은 약세를 보이며 업종별 온도차가 뚜렷하게 나타나고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]