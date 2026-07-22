[서울데이터랩]코스피, 장 초반 5% 넘게 뛰며 7101.43…외국인 7545억원 순매수

세줄 요약 코스피가 22일 장 초반 외국인 7545억 원 순매수에 힘입어 5% 넘게 뛰며 7100선을 회복했다. 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전기 등 반도체·전기전자 대형주가 급등했고, 코스닥도 동반 상승하며 시장 전반이 강세를 보였다. 외국인 7545억 순매수, 코스피 7100선 회복

반도체·전기전자 대형주 급등, 지수 반등 주도

코스닥 동반 상승, 환율 1480원 안팎 등락

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코스피가 22일 개장 직후 강한 매수세에 힘입어 7100선을 회복했다. 최근 급락 이후 저가 매수세가 대형주 전반으로 확산하면서 지수 반등 폭이 빠르게 커지는 모습이다.22일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 353.48포인트(5.24%) 오른 7101.43에 거래되고 있다. 지수는 7052.09로 출발한 뒤 한때 7140.31까지 올라 장중 고점을 높였고, 장 초반 저점도 시가와 같은 7052.09를 기록했다.전날 6747.95로 마감했던 코스피는 이날 4.51% 오른 수준에서 출발한 뒤 상승 폭을 더 키웠다. 최근 5거래일 흐름을 보면 7284.41까지 올랐다가 6820.60, 6516.27로 밀린 뒤 전날 6747.95로 반등했고, 이날 다시 7100을 웃돌며 변동성이 큰 장세를 이어가고 있다.수급별로는 외국인이 7545억 원 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 개인은 4018억 원, 기관은 3524억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 689억 원 순매도, 비차익거래 5462억 원 순매수로 전체 4773억 원 순매수를 나타냈다.시장 전반도 강세였다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 697개로 하락 종목 147개를 크게 웃돌았고, 보합은 50개였다. 장 초반 코스닥도 772.41로 2.53% 상승 출발하며 동반 강세를 보였고, 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오전 9시 5분 기준 1480원 안팎에서 움직였다.시가총액 상위 종목도 대부분 올랐다. 삼성전자(005930)가 5.41% 오른 27만 3000원, SK하이닉스(000660)가 8.17% 오른 198만 6000원, 삼성전자우(005935)가 5.91% 오른 19만 1700원, 현대차(005380)가 5.76% 오른 42만 2000원, LG에너지솔루션(373220)이 3.63% 오른 32만 8500원에 거래됐다. 삼성전기(009150)는 11.37% 오른 145만 9000원으로 두드러졌고, 삼성생명(032830)은 6.17%, 삼성바이오로직스(207940)는 1.51%, KB금융(105560)은 0.52% 상승했다. SK스퀘어(402340)도 9.58% 뛰었다.개별 종목 가운데서는 에넥스가 19.62% 올라 상승률 상위권에 올랐고, 삼성전기 11.76%, 삼화콘덴서 11.71%, 광전자 11.54%, 후성 11.43% 등도 급등세를 보였다. 반면 주연테크는 26.26% 하락했고 모나미는 17.59%, STX그린로지스는 10.90%, 에이엔피는 8.06%, 콘텐트리중앙은 6.22% 내렸다.거래는 활발했다. 거래량은 3만 3586천 주, 거래대금은 3조 2105억 1500만 원으로 집계됐다. 코스피의 52주 최고치는 9385.59, 52주 최저치는 3079.27이다.이날 장 초반 코스피 급반등은 외국인 매수 유입과 반도체·전기전자 중심의 대형주 강세가 맞물린 결과로 풀이된다. 단기간 급락 뒤 반등 폭이 큰 만큼 장중 수급 변화와 환율 흐름에 따라 변동성이 이어질 가능성도 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]