[서울데이터랩] 코스닥 4.60% 급등 마감…반도체·로봇주 동반 강세

세줄 요약 코스닥이 장 초반부터 강한 상승세를 이어가며 4.60% 급등 마감했다. 미국 반도체주 급등, 국내 반도체 수출 증가, 코스피 반등이 맞물리며 위험자산 선호가 회복됐다. 레인보우로보틱스와 원익IPS 등도 크게 올랐다. 코스닥 4.60% 급등 마감, 위험선호 회복

미국 반도체주 급등·국내 수출 증가 영향

반도체·로봇주 강세, 레인보우로보틱스 급등

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코스닥시장이 장 초반 급등 흐름을 이어가며 4% 넘는 상승률로 거래를 마쳤다. 미국 반도체주 급등, 국내 반도체 수출 증가, 코스피 급등에 따른 위험자산 선호 회복이 맞물리면서 투자심리가 빠르게 개선됐다.22일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 34.62포인트 오른 787.96에 거래되고 있다. 이날 지수는 772.41에 출발한 뒤 장중 789.23까지 오르며 강한 상승 흐름을 보였고, 저가는 772.07이었다.코스닥은 최근 5거래일 사이 7월 20일과 16일 각각 5.33%, 4.53% 하락하며 조정을 받았지만, 15일 5.80% 상승에 이어 이날 4.60% 반등하면서 변동성이 큰 장세를 이어갔다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 730.81이다.수급에서는 개인이 128억 원, 외국인이 47억 원을 순매수했고 기관은 172억 원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 9억 원 순매도, 비차익거래 30억 원 순매도로 전체 38억 원 매도 우위였다.시장 전반으로는 상승 종목이 1360개로 하락 종목 284개를 크게 웃돌았고, 상한가 7개 종목이 나왔다. 보합은 70개였고 하한가 종목은 1개였다. 거래량은 8만 108천 주, 거래대금은 8544억 3300만 원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들도 대체로 강했다. 알테오젠(196170)은 2.93% 오른 28만 1000원, 에코프로(086520)는 6.65% 오른 8만 200원, 에코프로비엠(247540)은 5.19% 오른 11만 1400원에 거래됐다. 레인보우로보틱스(277810)는 25.64% 급등한 51만 7000원, 주성엔지니어링(036930)은 7.68% 오른 18만 2200원, 원익IPS(240810)는 10.16% 오른 12만 7900원을 기록했다. 이오테크닉스(039030)와 파두(440110)도 각각 5.83%, 5.54% 상승했다.장 초반에는 로봇 관련 종목이 특히 강한 탄력을 보였다. 에스피지는 상한가를 기록했고 코스모로보틱스와 티엑스알로보틱스도 29%대 급등세를 나타냈다. 원풍물산과 에스아이리소스도 가격제한폭까지 오르며 매수세가 집중됐다. 반면 코오롱티슈진은 하한가를 기록했고 코오롱생명과학도 19% 넘게 밀리는 등 일부 개별 종목은 급락했다.이날 코스닥 강세는 코스피 급등과 함께 전개됐다. 장 초반 코스피200 선물이 5% 이상 올라 매수 사이드카가 발동됐고, 대형주 중심의 강한 반등이 코스닥 투자심리에도 영향을 미쳤다. 간밤 미국 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 5.21% 급등했고, 마이크론과 샌디스크, 웨스턴디지털 등 반도체주가 두 자릿수 상승률을 기록한 점도 국내 증시에 우호적으로 작용했다.국내 반도체 수출 증가세도 시장 강세에 힘을 보탰다. 7월 1일부터 20일까지 반도체 수출액은 전년 동기 대비 180.6% 증가한 것으로 집계됐고, 반도체 업종을 중심으로 한 매수세가 코스닥 내 장비와 소재, 성장주 전반으로 확산됐다. 이날 코스닥은 반도체와 로봇을 중심으로 위험 선호가 빠르게 회복되는 모습을 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]