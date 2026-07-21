1억 넣었더니 1400만원 됐다…코스닥 ‘황천당’의 추락 [내가샀다]

삼천당제약, 고점 대비 86% 폭락

이미지 확대 삼천당제약. 닫기 이미지 확대 보기 삼천당제약.

세줄 요약 삼천당제약이 전 거래일 대비 29.87% 급락하며 하한가를 맞았다. 전날 FDA Pre-ANDA 답변서 공개로 급등했지만 차익 실현 매물이 몰렸다. 고점 대비 86.4% 떨어져 1억원 투자금은 1358만원 수준이 됐고, 개인 투자자 94.6%가 손실 구간이다. 삼천당제약 하한가, 고점 대비 86% 추락

FDA 답변서 공개 뒤 급등락 반복

개인 투자자 94.6% 손실 구간 진입

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한때 코스닥 대장주이자 ‘황제주’로 등극했던 삼천당제약이 21일 하한가를 기록했다. 고점 대비 86% 추락하며 투자자 대부분이 손실의 수렁에 빠졌다.이날 코스닥 시장에서 삼천당제약은 전 거래일 대비 29.87% 하락한 16만 7600원으로 내려앉았다.앞서 전날 삼천당제약이 FDA로부터 경구용 세마글루타이드에 대한 제네릭 허가 신청(ANDA)에 앞선 공식 협의 절차인 Pre-ANDA 답변서를 받았다고 밝히면서 29.82% 급등했지만, 이날 차익 실현 매물이 쏟아지며 주가는 1년 전 수준으로 돌아갔다.삼천당제약 주가는 지난 3월 30일 기록한 장중 고점(123만 3000원) 대비 86.4% 내려앉은 수준이다. 만약 고점에서 1억원을 넣었으면 1358만원이 돼 약 8650만원이 증발한 셈이다.삼천당제약은 글로벌 제약사들이 치열한 경쟁을 벌이고 있는 ‘먹는 비만치료제’ 시장에서 두각을 드러내며 연초부터 지난 3월 말까지 300% 넘게 급등하며 코스닥 대장주이자 ‘황제주’에 등극했다.그러나 주가가 사상 최고점을 찍은 지난 3월 30일 정규장 마감 후 신규 라이선스 계약 체결을 공시한 직후부터 급락세로 돌아섰다.사측의 계약 관련 공시를 둘러싸고 허위 공시 의혹이 제기되면서 투자자들의 신뢰를 잃고, 지난 4월 ‘영업실적 등에 대한 전망 또는 예측 공정공시 미이행’을 사유로 한국거래소로부터 불성실 공시법인으로 지정되기에 이르렀다.각종 논란 속에 주가가 급등락하는 사이 시중 자금은 반도체주로 몰렸고, 삼천당제약의 주가 급등락은 투자자들이 코스닥 시장 전체를 떠나는 계기로 작용했다는 평가가 나온다.삼천당제약에 대한 개인 투자자들의 평가는 ‘천당’에서 ‘황천당’으로 180도 바뀌었다. NH투자증권이 자사 MTS를 이용하는 투자자들을 분석한 ‘NH데이터’에 따르면 삼천당제약이 18만 4100원에 거래를 마친 지난 16일 기준 삼천당제약에 투자한 개인 투자자들의 평균 단가는 44만 8441원이었다. 투자자들의 94.6%가 손실 구간에 진입했다.