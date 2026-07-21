“아틀라스야 구해줘” 개미들 비명…2달만에 ‘반토막’ 났다 [내가샀다]

‘아틀라스’ 앞세워 78만원 돌파

로봇 기대감 식자 39만원으로 추락

“2분기 실적 전망치 하회, 3분기 반등”

이미지 확대 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전 무대서 아틀라스 경기구 전달 퍼포먼스 공개. 본전달 세리머니를 펼치는 아틀라스. 2026.7.6 현대차 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전 무대서 아틀라스 경기구 전달 퍼포먼스 공개. 본전달 세리머니를 펼치는 아틀라스. 2026.7.6 현대차 제공

이미지 확대 현대차, ‘2027 아이오닉 5’ 출시. 현대차, ‘2027 아이오닉 5’ 출시. 2026.6.9 현대차 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대차, ‘2027 아이오닉 5’ 출시. 현대차, ‘2027 아이오닉 5’ 출시. 2026.6.9 현대차 제공

세줄 요약 현대차 주가가 아틀라스 공개 이후 로봇 기대감으로 급등했다가 2개월 만에 절반 수준으로 떨어졌다. 2분기 실적이 시장 전망치를 밑돌 것으로 예상되고, 파업과 자금 쏠림도 부담이다. 다만 신차 출시와 로봇 모멘텀을 바탕으로 하반기 반등 가능성은 남아 있다. 아틀라스 기대감에 현대차 주가 급등

실적 부진·파업·수급 쏠림에 급락

증권가, 하반기 신차 효과 반등 전망

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휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 앞세워 80만원을 눈앞에 뒀던 현대차 주가가 2개월도 되지 않아 절반 수준으로 추락했다. 오는 23일 발표되는 2분기 실적이 시장 전망치를 밑돌 것으로 예상되는 가운데, 증권가에서는 하반기 반등 가능성을 점치고 있다.21일 유가증권시장에서 현대차는 장 초반 전 거래일 대비 4.51% 하락한 38만 1000원까지 하락했다.1.50% 하락 출발한 현대차는 장 초반 낙폭을 키운 뒤 오전 10시 1%대 하락한 39만원대 초반에서 거래되고 있다.현대차는 지난 1월 계열사인 보스턴다이내믹스가 아틀라스를 공개한 뒤 완성차 기업에서 로봇 기업으로 재평가받으며 주가가 급등했다. 국내 증시에 인공지능(AI) ‘광풍’이 몰아친 지난 6월 초 현대차 주가는 장중 78만 3000원(6월 1일)까지 치솟았다. 올해 들어 164% 급등한 것이다.그러나 역설적으로 기대감으로만 끌어올린 주가는 조정을 피하지 못했다. 증시 자금이 반도체로 쏠려가는 상황에서 반도체마저 급등락을 이어가자 현대차를 비롯해 피지컬 AI를 앞세워 급등했던 종목들이 급락세를 이어갔다.여기에 더해 현대차는 노조가 올해 들어 네 차례에 걸쳐 파업에 나서며 ‘노조 리스크’까지 겹쳤고, 2분기 실적이 시장 전망치를 하회할 것이라는 증권가 리포트가 연이어 나왔다.현재 현대차 주가는 고점 대비 50% 내려앉은 수준이다. NH투자증권이 자사 MTS를 이용하는 투자자들의 데이터를 분석한 ‘NH데이터’에 따르면 현대차가 42만 5000원에 거래를 마친 지난 16일 기준 손실 투자자 비율은 80%에 달했다.증권가는 현대차의 2분기 실적 발표를 앞두고 눈높이를 일제히 끌어내리고 있다. 다만 신차 출시와 로봇 모멘텀 등이 있어 현대차의 밸류에이션(평가가치)에는 변함이 없다는 평가다.KB증권은 이날 현대차에 대해 “2분기 영업이익이 2조 7134억원으로 전년 동기 대비 24.7% 감소해 컨센서스를 10.3% 하회할 것”이라며 목표주가를 120만원에서 9만원으로 낮췄다.강성진 KB증권 연구원은 현대차의 올해 연간 영업이익 또한 컨센서스를 9.7% 밑돌 것으로 내다봤다. 그러면서도 “현대차그룹은 2035년 산업용 휴머노이드 시장의 60%를 점유하는 1위 업체가 될 것”이라고 평가했다.신한투자증권은 신차 출시 효과로 현대차의 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 26.6%, 4분기는 80.3% 증가할 것으로 점쳤다. 박광래 신한투자증권 연구원은 “3분기부터는 생산 정상화와 미국 하이브리드차 판매 증가, 유럽 내 아이오닉3 투입 등 신차 효과가 반영될 것”이라고 말했다.