[서울데이터랩] 코스닥, 장중 52주 최저치로 밀려…반도체·대외 불안에 731.82까지 하락

세줄 요약 코스닥이 개장 직후 약세를 이어가며 장중 731.82까지 떨어져 52주 최저치를 새로 썼다. 반도체 업황 둔화 우려, 중동 긴장 고조, 환율 부담이 겹치며 외국인과 기관 매도가 지수를 끌어내렸고, 하락 종목이 크게 늘었다. 장중 731.82까지 하락, 52주 최저치 경신

반도체 둔화·중동 긴장·환율 부담 겹침

외국인·기관 매도, 하락 종목 대거 확대

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코스닥 시장이 개장 직후 약세를 이어가며 장중 52주 최저치까지 밀렸다. 반도체 업황 둔화 우려와 중동 지역 긴장 고조, 환율 부담이 겹치면서 투자심리가 위축된 모습이다.21일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥 지수는 전일 749.64보다 13.01포인트(1.74%) 내린 736.63을 나타냈다. 이날 지수는 750.07에 출발한 뒤 한때 731.82까지 떨어지며 52주 최저치를 새로 썼다. 장중 고가는 750.07로 개장 직후가 가장 높았다.수급별로는 개인이 273억원 순매수했지만 외국인이 240억원, 기관이 51억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 프로그램 매매는 차익거래가 11억원 매수 우위였으나 비차익거래가 227억원 매도 우위를 보이며 전체적으로 216억원 순매도를 기록했다.시장 전반의 하락 압력도 강했다. 상승 종목은 312개에 그쳤고, 하한가 3개를 포함한 하락 종목은 1326개로 집계됐다. 보합은 67개였고 상한가 종목은 6개였다. 거래량은 6504만6000주, 거래대금은 5591억800만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들도 대체로 부진했다. 알테오젠(196170)은 2.60% 내린 26만2500원, 에코프로비엠(247540)은 1.44% 하락한 10만2600원, 에코프로(086520)는 1.36% 내린 7만2500원에 거래됐다. 주성엔지니어링(036930)은 0.83%, 레인보우로보틱스(277810)는 0.67%, 원익IPS(240810)는 1.04%, 리노공업(058470)은 0.87% 각각 밀렸다. 반면 피에스케이(319660)는 0.82%, HLB(028300)는 0.33% 올랐지만 지수 방어에는 역부족이었다. 삼천당제약(000250)은 14.44% 급락해 낙폭이 두드러졌다.개장 초반 급등 종목으로는 이엠앤아이가 30.00% 오른 858원, 엔젠바이오가 29.99% 상승한 1825원, 나노가 29.97% 오른 3730원, 썸에이지가 29.95% 상승한 1228원, 엑시온그룹이 29.93% 오른 1602원을 나타냈다. 반면 육일씨엔에쓰는 29.97% 내린 1110원, 코오롱생명과학은 29.90% 하락한 2만1100원, 코오롱티슈진은 29.90% 밀린 4만2900원으로 급락했다. 한국비티비와 미디어젠도 각각 16.33%, 15.26% 약세를 보였다.최근 코스닥은 7월 15일 829.43까지 올랐지만 이후 16일 791.84, 20일 749.64로 빠르게 낮아진 데 이어 이날 다시 736.63까지 후퇴했다. 단기간 변동성이 커진 가운데 반도체 업황 정점 통과 가능성, 중국 인공지능 확산에 따른 경쟁 부담, 미국 데이터센터 건설 지연 우려, 중동 전쟁 리스크와 유가 상승 가능성 등이 증시 전반에 부담으로 작용하고 있다. 원달러 환율의 재상승 압력도 위험자산 선호를 제약하는 요인으로 꼽힌다.이날에는 코스닥 바이오 기업에 투자하는 신규 상장지수펀드가 유가증권시장에 상장되며 관련 투자 상품이 확대됐다. 반면 단일종목 레버리지 상장지수펀드를 둘러싼 변동성 확대 우려와 금융당국의 규제 움직임은 시장 신뢰 측면에서 부담 요인으로 거론된다. 개별 공시로는 제이케이시냅스가 휴림로봇을 대상으로 30억원 규모 제3자 배정 유상증자를 결정해 최대주주가 변경될 예정이다.당분간 코스닥은 52주 최저치 경신 이후 저가 매수 유입 여부와 외국인 수급 회복, 반도체 및 바이오 중심의 투자심리 변화에 따라 장중 변동성이 이어질 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]