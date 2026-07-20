14일→4일… 증시 약발 짧아진 ‘젠슨 황 효과’ [경제 블로그]

두 차례 방한과 AI 관련 주가 분석

상승 폭은 1차보다 2차 때 더 커져

대형 호재 반영·소화 속도 빨라져

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).

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세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한과 일본 회동이 국내 AI·반도체주를 다시 끌어올렸다. 그러나 올해는 상승 폭이 더 컸던 반면 지속 기간은 짧아졌다. SK하이닉스는 14거래일 걸리던 되돌림이 4거래일로 줄었고, 삼성전자와 현대차도 빠르게 상승분을 반납했다. 젠슨 황 회동·방한 기대감에 AI주 급등

상승 폭은 커졌지만 지속 기간은 단축

SK하이닉스 되돌림 14거래일→4거래일

2026-07-21 B3면

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 15~16일 일본 도쿄에서 이른바 ‘꼬치 회동’을 열며 인공지능(AI)·로봇 협력 기대감을 키웠습니다. 한때 국내 증시를 들썩이게 했던 이른바 ‘젠슨 황 효과’도 다시 주목받고 있죠. 다만 과거 두 차례 방한 당시 국내 주요 AI 관련주 주가 흐름을 분석한 결과, 지난해보다 올해 상승 폭은 더 커졌지만 지속 기간은 더 짧았던 것으로 나타났습니다. 대표 수혜주인 SK하이닉스는 황 CEO 방한 이전 수준으로 주가가 되돌아오기까지 1차 방한 때는 14거래일이 걸렸지만, 2차 방한 때는 4거래일에 그쳤습니다.20일 한국거래소에 따르면 지난 6월 초 황 CEO의 두 번째 방한을 앞두고 국내 AI 관련주는 5월 말부터 일제히 상승했습니다. SK하이닉스는 5월 28일부터 6월 5일까지 6거래일 동안 21.74%(194만 1000원→236만 3000원) 급등했고, 삼성전자와 현대차는 각각 20.37%, 7.68% 상승했습니다. 이는 첫 번째 방한 때보다 대체로 크게 오른 수준입니다. 지난해 첫 방한(10월 30~31일) 전후로 SK하이닉스는 19.00%, 삼성전자 11.66%, 현대차 16.37% 상승했습니다.하지만 ‘젠슨 황 약발’ 지속기간은 단축됐습니다. 첫 방한에는 주요 종목의 상승세가 황 CEO의 방한 이후에도 대체로 5거래일가량 이어졌습니다. 반면 올해는 SK하이닉스를 제외하고 그 기간이 짧아진 데다, 황 CEO가 6월 5일 한국에 도착하기도 전에 모든 수혜주 종목의 상승세가 꺾이기 시작했습니다. 투자자들이 방한과 협력 기대감을 미리 사들인 뒤 정작 행사가 시작되자 차익을 실현한 것입니다.상승분을 반납하는 속도도 훨씬 빨라졌습니다. SK하이닉스는 첫 방한 당시 방한 전 주가로 내려오는 데 14거래일이 걸렸습니다. 두 번째 방한 때는 4거래일 만에 상승분을 모두 내줬습니다. 삼성전자와 현대차도 각각 3거래일 만에 방한 직전 수준으로 되돌아갔습니다.젠슨 황이라는 이름은 여전히 국내 증시를 움직이는 강력한 재료입니다. 다만 이제는 그의 한마디나 회동 소식만으로 주가 상승이 오래 이어지지는 않았습니다.물론 AI가 여전히 국내 증시의 핵심 테마인 만큼 앞으로도 글로벌 빅테크 기업과 협력 소식 등에 투자심리는 민감하게 반응할 것으로 보입니다. 다만 국내 증시가 대형 호재를 반영하는 속도와 소화하는 속도 모두 빨라지고 있는 만큼, 단순 이벤트만으로 상승세가 장기간 지속되기는 더 어려워질 것이라는 게 업계 전망입니다.