[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 약세 심화…삼천당제약만 상한가

세줄 요약 20일 코스닥 시총 상위 20개 종목이 대체로 하락했다. 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로, 주성엔지니어링, 레인보우로보틱스가 약세를 보였고, 원익IPS와 HLB 등은 두 자릿수 낙폭을 기록했다. 반면 삼천당제약은 상한가를 기록했다. 코스닥 시총 상위주 전반 약세 확대

반도체 장비·2차전지·바이오주 동반 하락

삼천당제약 상한가로 이례적 강세

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20일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 큰 폭의 약세를 보이고 있다. 시총 상위 20개 종목 가운데 대부분이 하락세를 나타내는 가운데 일부 종목은 두 자릿수 낙폭까지 기록하며 투자심리를 짓누르는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 27만2000원으로 전일 대비 1.63% 내렸다. 에코프로비엠(247540)은 10만5300원으로 6.32%, 에코프로(086520)는 7만4200원으로 7.25% 하락했다. 주성엔지니어링(036930)도 17만800원으로 9.10% 밀렸고, 레인보우로보틱스(277810)는 37만4500원으로 5.67% 약세를 보였다.반도체 장비주 약세가 두드러졌다. 원익IPS(240810)는 11만7400원으로 16.56% 급락했고 거래량은 130만2776주를 기록했다. 피에스케이(319660)는 17만500원으로 12.74%, 이오테크닉스(039030)는 30만4000원으로 11.63%, 테스(095610)는 16만6700원으로 14.20%, HPSP(403870)는 3만9050원으로 8.12% 각각 하락했다. 주성엔지니어링 역시 92만2804주가 거래되며 낙폭이 확대됐다.2차전지와 소재 관련 종목도 부진했다. 에코프로비엠과 에코프로가 나란히 큰 폭으로 밀린 데 이어 심텍(222800)은 9만9700원으로 7.17% 하락했다. 리노공업(058470)은 6만9700원으로 3.60% 내렸고, 외국인비율은 32.49%로 집계됐다.바이오주도 대체로 약세였다. HLB(028300)는 3만850원으로 12.61% 급락했고 거래량은 92만3807주를 나타냈다. 에이비엘바이오(298380)는 7만700원으로 6.48%, 리가켐바이오(141080)는 9만7200원으로 6.27%, 코오롱티슈진(950160)은 6만1000원으로 1.77%, 파마리서치(214450)는 32만9000원으로 2.23% 하락했다.이날 시총 상위 종목 가운데 가장 눈에 띄는 종목은 삼천당제약(000250)이었다. 삼천당제약은 23만9000원으로 전일 대비 29.82% 급등하며 상한가를 기록했다. 시가총액은 5조6063억원으로 불어났고, 상위 종목 전반의 부진 속에서 이례적인 강세를 연출했다. 반면 파두(440110)는 7만2500원으로 2.98% 상승하며 제한적이나마 상승 대열에 합류했다.전반적으로 코스닥 시총 상위주는 바이오, 2차전지, 반도체 장비주를 중심으로 차익실현성 매물이 출회되며 하방 압력이 커지는 양상이다. 다만 일부 개별 종목은 수급에 따라 차별화된 흐름을 보이면서 장중 변동성이 확대되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]