상한가 세번에 240% 폭등한 ‘애국주’, 돌연 17% 급락 [내가샀다]

‘상폐 위기’ 한성기업, ‘애국주’로 급등

8거래일 240%↑…거래정지 후 급락

이미지 확대 한성기업 ‘크래미’. 자료 : 한성기업 닫기 이미지 확대 보기 한성기업 ‘크래미’. 자료 : 한성기업

세줄 요약 한성기업이 6·25 참전용사 후원 사실이 알려지며 애국 테마주로 묶여 8거래일 동안 240% 넘게 급등했다. 거래정지 뒤 첫날에는 장 초반 19%대 상승했지만 곧바로 17%대 급락으로 돌아서며 개인 매수세와 투기성 변동성이 다시 부각됐다. 애국 테마주 부각으로 한성기업 급등

거래정지 후 첫날 장중 19%대 상승 뒤 급락

모나미·손오공·에넥스 등 동반 급등락

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개인 투자자들 사이에서 ‘애국 테마주’로 주목받으며 불과 8거래일 동안 240% 급등한 수산물 가공업체 한성기업이 거래정지 이후 첫 거래일인 17일 19% 급등했다 돌연 하락 전환해 17%까지 급락했다.20일 유가증권시장에서 한성기업은 전 거래일 대비 2%대 상승해 장 초반 19.42% 오른 1만 7340원까지 올랐다. 그러나 개장 1시간도 지나지 않아 하락 전환해 17.49% 하락한 1만 1980원까지 밀려났다.한성기업은 삼성전자와 SK하이닉스가 급등락을 이어간 이달 들어 ‘애국 테마주’로 회자되며 개인 투자자들의 자금이 몰렸다.금융위원회가 시가총액 300억원 이하인 코스피 상장사를 상장 폐지하겠다고 발표하면서, 시가총액 200억원대인 한성기업도 상폐 위기에 몰렸다.그러나 한성기업이 25년째 6·25전쟁 UN 참전용사를 후원해왔다는 사실이 소셜미디어(SNS)에서 알려지면서 “한성기업의 상폐를 막자”는 여론이 일었다. 이에 투자자들이 한성기업 주식을 매수하기 시작했고, 지난 3일 4230원이었던 주가는 8일 5000원대를 넘어선 데 이어 9일과 10일, 15일 세 차례에 걸쳐 상한가를 기록하며 1만 4520원까지 치솟았다.해당 기간 동안의 주가 상승률은 약 243%에 달한다. 단기간 내 주가가 급등하면서 한성기업은 지난 16일 하루 동안 거래정지됐다.한성기업과 함께 “국가유공자를 후원한다”, “일본 불매운동 수혜주” 등의 이유로 모나미, 손오공, 에넥스 등 몇몇 종목들이 ‘애국주’로 묶여 덩달아 급등했지만 코스피가 3%대 하락하는 이날 희비는 엇갈리고 있다.지난 5거래일 동안 3배 급등했던 에넥스는 이날 하한가를 기록했고, 손오공은 16일 상한가를 기록한 데 이어 이날도 장중 상한가까지 치솟았다. 16일 상한가였던 좋은사람들은 이날 27%대 급락했다._