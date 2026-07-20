[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 770선대로 밀려…반도체 약세에 낙폭 확대

세줄 요약 코스닥이 장 초반 2% 안팎 하락하며 770대로 밀렸다. 반도체와 기술주 약세, 대외 불확실성이 겹치며 매도세가 확산됐고 외국인도 순매도에 나섰다. 코스피 약세와 원·달러 환율 급등까지 더해져 국내 증시 전반이 흔들렸다. 코스닥 장 초반 2% 안팎 하락, 770선 밀림

반도체·기술주 약세와 외국인 매도세 확대

환율 급등·코스피 약세로 투자심리 위축

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코스닥이 장 초반 2% 안팎 하락하며 770대로 밀렸다. 반도체주를 중심으로 한 기술주 약세와 대외 불확실성이 겹치면서 시장 전반에 매도세가 확산하는 모습이다.20일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥 지수는 전일 791.84보다 14.03포인트(1.77%) 내린 777.81을 기록하고 있다. 지수는 773.21로 출발한 뒤 장중 783.74까지 올랐지만, 저가는 766.33까지 내려가며 약세 흐름을 이어갔다.장 초반 한때 코스닥은 전일 대비 15.81포인트 내린 776.03까지 떨어지며 2.00% 하락률을 나타냈고, 일부 시점에는 773.21에서 2.35% 내린 흐름도 나타났다. 코스피도 3% 안팎 약세를 보이며 국내 증시 전반의 투자심리가 위축됐다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일보다 9.7원 오른 1490.10원을 기록했다.수급별로는 개인이 124억원, 기관이 30억원 순매수한 반면 외국인은 149억원 순매도했다. 프로그램 매매는 비차익 거래를 중심으로 33억원 매도 우위를 보였다.시장 전반의 하락 압력도 강했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 234개, 보합은 62개에 그친 반면 하락 종목은 1425개에 달했다. 상한가 종목은 6개였고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 대체로 부진했다. 에코프로비엠(247540)은 3.47% 내린 10만8500원, 에코프로(086520)는 3.75% 하락한 7만7000원, 원익IPS(240810)는 4.26% 밀린 13만4700원, 피에스케이(319660)는 5.73% 하락한 18만4200원에 거래됐다. 알테오젠(196170)도 0.18% 내린 27만6000원을 나타냈다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 1.60% 오른 19만900원, 레인보우로보틱스(277810)는 1.01% 상승한 40만1000원, 코오롱티슈진(950160)은 1.77% 오른 6만3200원을 기록했다. 삼천당제약(000250)은 29.82% 급등한 23만9000원으로 두드러졌다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에는 손오공 29.98%, 가비아 29.94%, 엑시온그룹 29.93%, 진영 29.92%, 원풍물산 29.88%가 올랐다. 반면 지슨은 20.94% 내린 4190원, 형지I＆C는 19.02% 하락한 2320원, 이렘은 14.88% 내린 1362원, 좋은사람들은 14.53% 하락한 453원, 신라에스지는 14.31% 내린 1713원을 나타냈다.이날 시장 약세는 중국 인공지능 스타트업 문샷AI의 오픈소스 모델 ‘키미 K3’ 공개 이후 글로벌 기술주 전반에 부담이 커진 데다, 반도체 업황 정점 논란이 겹친 영향으로 풀이된다. 국내 대형 기술주가 약세를 보이면서 코스닥에도 매물이 확대됐다.한편 기업공개 일정도 이어지고 있다. HL지노믹스는 오는 24일 코스닥 상장을 앞두고 있으며 공모가는 희망 범위 상단인 2만1500원으로 확정됐다. 인제니아테라퓨틱스는 이날부터 24일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고, 딜리셔스도 23일부터 29일까지 수요예측에 나설 예정이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]