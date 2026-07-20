[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 20일 오전 개장 직후 네이버 금융 검색 상위 종목은 삼성전자와 SK하이닉스가 1, 2위를 차지했으나 주가는 모두 하락했다. 현대차, 두산에너빌리티, 삼성SDI, 에코프로 등도 약세를 보였고, 삼천당제약과 현대힘스만 강세를 나타냈다. 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위, 주가 동반 하락

현대차·두산에너빌리티 등 대형주 약세 확대

삼천당제약 상한가, 현대힘스 급등세 부각

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20일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 검색 비율 상위권에는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 이름을 올렸지만 주가는 모두 하락세를 나타냈고, 상위 20개 종목 가운데 대부분이 내림세를 기록 중이다.검색 1위 삼성전자는 검색 비율 24.28%로 가장 높은 관심을 받았지만 주가는 24만8500원으로 전일 대비 6500원(-2.55%) 내렸다. 2위 SK하이닉스도 검색 비율 23.60%, 주가 179만8000원으로 4만4000원(-2.39%) 하락했다. 두 종목의 검색 비율 합계는 47.88%로, 개장 초반 투자자 관심이 반도체 대형주에 집중된 모습이다.조선·방산 및 대형 제조주도 약세가 두드러졌다. 한화오션(042660)은 8만4900원으로 2.08% 내렸고, 현대차(005380)는 40만2500원으로 5.29% 하락했다. SK스퀘어(402340)는 113만7000원으로 6.19%, 두산에너빌리티(034020)는 6만5300원으로 6.31% 밀렸다. LG전자(066570)(-4.08%), 삼성SDI(006400)(-4.89%), 에코프로(086520)(-5.87%), 한화시스템(272210)(-5.19%), LG이노텍(011070)(-5.69%) 등도 낙폭이 컸다.반면 일부 개별 종목은 강세를 나타냈다. 삼천당제약(000250)은 23만9000원으로 전일 대비 5만4900원 오른 상한가를 기록했다. 시가와 고가, 저가가 모두 23만9000원으로 동일해 개장 직후 강한 매수세가 유입된 것으로 풀이된다. 현대힘스(460930)도 1만4440원으로 18.95% 급등했고, 알테오젠(196170)은 27만7000원으로 0.18% 소폭 상승했다.검색 상위권 종목들의 흐름을 보면 반도체, 이차전지, 조선, 전력기기, 인터넷 등 주요 업종 전반에 차익실현성 매물이 출회되는 양상이다. 한미반도체(042700)는 23만7500원으로 2.06% 내렸고, NAVER(035420)는 18만4200원으로 3.05% 하락했다. LS ELECTRIC(010120)은 17만8500원으로 6.05%, 삼성중공업(010140)은 2만1400원으로 4.04% 밀렸다.개장 초반 검색 데이터 기준으로는 시장 관심이 대형주와 급등주에 동시에 쏠리는 가운데, 실제 주가 흐름은 하락 종목이 우세한 상황이다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차, 삼성SDI, 에코프로 등 시가총액 상위 또는 대표 성장주의 약세가 투자심리에 부담을 주는 모습이다.이날 개장 초반 검색 상위 종목군에서는 삼천당제약과 현대힘스 등 일부 강세주를 제외하면 전반적인 약세 압력이 확인된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]