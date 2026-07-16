[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…제약·생활용품 급등, 삼성전자·SK하이닉스 약세

세줄 요약 16일 코스피 거래 상위 종목은 제약주와 생활용품주가 급등하고 반도체 대형주는 약세를 보이며 종목별 차별화가 뚜렷했다. 현대약품, 모나미, 모나리자 등이 강세를 이끌었고 삼성전자와 SK하이닉스는 큰 폭으로 밀렸다. 거래 상위 종목 혼조, 중소형주 강세

제약·생활용품 급등, 상한가 종목 속출

삼성전자·SK하이닉스 대형주 약세

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16일 오후 12시 30분 현재 코스피 시장에서는 거래 상위 종목을 중심으로 뚜렷한 종목별 차별화 장세가 전개되고 있다. 중소형 제약주와 생활용품 관련 종목이 급등세를 보인 반면, 반도체와 일부 경기민감주는 약세를 면치 못하는 모습이다.거래량 1위는 흥아해운(003280)으로 2328만8252주가 손바뀜됐고, 주가는 1847원으로 1.76% 올랐다. 현대약품(004310)은 1861만2460주의 거래량을 기록하며 18.93% 급등한 7980원에 거래됐고, 모나미(005360)도 1840만8805주가 거래되며 24.24% 오른 4280원을 나타냈다. 모나리자(012690)는 1272만7304주가 거래되는 가운데 상한가인 2170원을 기록했고, 케이뱅크(279570)도 6.26% 상승한 6110원으로 비교적 견조한 흐름을 이어갔다.개별 종목 상승폭을 보면 생활용품과 제약·중소형주 강세가 두드러졌다. 형지엘리트(093240)는 상한가인 735원까지 올랐고, 에이엔피(015260) 역시 가격제한폭까지 상승한 435원을 기록했다. 깨끗한나라(004540)는 26.48% 오른 1906원, 동화약품(000020)은 8.82% 상승한 6540원, 명문제약(017180)은 7.02% 오른 1388원에 거래됐다. 신일전자(002700)도 1.23% 상승하며 1150원을 나타냈다.반면 시가총액 상위 대형 반도체주는 큰 폭으로 밀렸다. 삼성전자(005930)는 1362만6342주의 거래량과 3조5158억4000만원의 거래대금을 기록했지만 주가는 8.59% 하락한 25만5500원에 머물렀다. SK하이닉스(000660)도 291만7138주가 거래되며 11.24% 내린 184만8000원을 기록했고, 거래대금은 5조4407억4300만원으로 시장 내 최상위권을 나타냈다. 삼성전자우(005935) 역시 9.90% 하락한 17만3000원으로 약세를 이어갔다.이 밖에 금호건설(002990)은 14.20% 내린 1만1480원, 금호타이어(073240)는 10.63% 하락한 5970원, 다스코(058730)는 9.39% 내린 4730원, STX그린로지스(465770)는 8.29% 하락한 3430원, 대원전선(006340)은 8.21% 밀린 1만2300원에 거래됐다. SK이터닉스(475150)는 0.19% 오른 5만3400원으로 보합권에 머물렀다.전반적으로 이날 코스피 거래 상위 종목군은 상한가를 포함한 급등 종목이 적지 않았지만, 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주의 낙폭이 커 시장 체감은 다소 무거운 흐름으로 읽힌다. 수급은 중소형 개별주로 빠르게 이동하는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]