[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 장중 급락…삼성전자·SK하이닉스 8~10%대 약세

세줄 요약 코스피 시총 상위주가 장중 전반적 약세를 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 8.14%, 10.66% 급락했고 삼성전자우, 삼성전기, SK스퀘어도 큰 폭으로 밀렸다. 반도체와 전기전자 대형주가 지수 하방을 주도했다. 코스피 시총 상위주 장중 급락, 반도체주 주도

삼성전자·SK하이닉스 8~10%대 하락, 낙폭 확대

바이오·자동차·방산 일부 종목은 상대적 방어

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

16일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 급락세를 나타내고 있다. 특히 반도체와 전기전자 대형주가 지수 하방을 주도하는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 25만6750원으로 전일 대비 2만2750원(8.14%) 하락했고, SK하이닉스(000660)는 186만원으로 22만2000원(10.66%) 급락했다. 삼성전자우(005935)도 17만3600원으로 9.58% 내렸고, 삼성전기(009150)는 130만5000원으로 7.64% 밀렸다. SK스퀘어(402340) 역시 124만2000원으로 10.13% 하락해 낙폭이 두드러졌다.그 밖의 대형주도 약세 흐름이 우세했다. 현대차(005380)는 41만7000원으로 3.92% 하락했고, 삼성생명(032830)은 32만3000원으로 4.30% 내렸다. 삼성물산(028260)은 34만5500원으로 5.86%, 두산에너빌리티(034020)는 6만9300원으로 5.07%, SK(034730)는 58만원으로 4.76% 각각 하락했다. 현대모비스(012330)와 셀트리온(068270), KB금융(105560), 하나금융지주(086790)도 1% 안팎의 약세를 나타냈다.반면 일부 종목은 상대적으로 견조했다. 삼성바이오로직스(207940)는 138만6000원으로 0.22% 상승했고, 기아(000270)는 14만7200원으로 1.52% 올랐다. HD현대중공업(329180)은 47만7000원으로 1.27%, 한화에어로스페이스(012450)는 94만5000원으로 1.72% 상승했다. LG에너지솔루션(373220)과 신한지주(055550)는 각각 33만5000원, 10만7300원으로 보합권에 머물렀다.거래량 측면에서는 삼성전자가 1335만3500주로 가장 활발했고, SK하이닉스 284만1877주, 삼성전자우 279만7857주, 두산에너빌리티 130만8553주 등이 뒤를 이었다. 금융주 가운데 KB금융과 신한지주, 하나금융지주도 비교적 활발한 거래를 이어가고 있다.이날 장중 시총 상위주 흐름은 반도체와 전기전자 업종의 급락이 시장 전반의 투자심리를 압박하는 가운데, 바이오와 자동차, 조선·방산 일부 종목이 방어력을 보이는 구도로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]