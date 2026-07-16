[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 16일 오전 개장 직후 네이버 금융 검색 상위 종목은 SK하이닉스와 삼성전자가 나란히 1, 2위를 차지하며 반도체 대형주에 관심이 집중됐다. 두 종목은 모두 큰 폭 하락했고, 삼성전기와 SK스퀘어 등 기술주도 약세를 보여 시장 심리가 위축됐다. 반면 한화오션, 삼성중공업, 엔켐은 강세를 나타냈다. SK하이닉스·삼성전자 검색 상위, 반도체 관심 집중

대형 기술주 약세, 삼성전기·SK스퀘어도 하락

조선·2차전지 일부 강세, 엔켐 급등

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16일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대표주로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 비율 23.05%로 1위에 오른 SK하이닉스(000660)는 189만 4000원으로 전일 대비 9.03% 하락했고, 삼성전자(005930)도 검색 비율 20.92%로 2위에 오르며 26만 2500원, 6.08% 내린 흐름을 나타냈다. 두 종목의 검색 비율 합계가 43.97%에 달해 개장 초반 시장 관심이 반도체 대형주 변동성에 쏠린 모습이다.같은 반도체 장비주 가운데 한미반도체(042700)는 26만 5500원으로 1.48% 하락했고, 주성엔지니어링(036930)도 6.87% 밀렸다. 삼성전기(009150)도 129만 원으로 8.70% 급락했고, SK스퀘어(402340) 역시 124만 5000원으로 9.91% 하락해 기술주 전반의 투자 심리가 위축된 분위기다.반면 조선주는 상대적으로 견조했다. 한화오션(042660)은 8만 5500원으로 4.27% 상승했고, 삼성중공업(010140)도 2만 2300원으로 2.06% 올랐다. 한화오션은 장중 8만 6200원까지 오르며 강세를 보였고, 삼성중공업도 시가 대비 상승 흐름을 유지했다.2차 전지와 소재주에서는 종목별 차별화가 두드러졌다. LG에너지솔루션(373220)은 34만 5500원으로 3.13% 상승했고, 삼성SDI(006400)도 45만 9500원으로 1.21% 올랐다. 엔켐(348370)은 2만 5250원으로 17.99% 급등해 검색 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 반면 에코프로(086520)는 보합, 알테오젠(196170)은 2.08% 하락했다.이 밖에 현대차(005380)는 42만 4500원으로 2.19% 하락했고, LG전자(066570)도 2.42% 내린 18만 9300원을 기록했다. NAVER(035420)는 0.79% 약세, LS ELECTRIC(010120)은 3.67% 하락, 두산에너빌리티(034020)는 2.19% 내리며 혼조세를 보였다. 개장 초반 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 대형 기술주 약세, 조선과 일부 2차 전지 강세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]