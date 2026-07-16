[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 810.09까지 밀려 약세…외국인·기관 동반 순매도

세줄 요약 코스닥이 16일 장 초반 1~2%대 하락세를 이어가며 810선 아래로 밀렸다. 전날 급등 뒤 차익실현 매물이 나온 데다 코스피 급락까지 겹치며 약세가 커졌다. 외국인과 기관이 동반 순매도했고 개인은 순매수에 나섰다. 코스닥 장 초반 810선 아래 하락 전환

외국인·기관 동반 순매도, 개인 순매수

상승보다 하락 종목 우세, 변동성 확대

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코스닥이 16일 장 초반 1~2%대 하락 흐름을 이어가며 810선 아래로 밀렸다. 전날 급등 이후 차익실현 매물이 출회한 가운데 코스피 급락과 맞물리며 투자심리가 위축된 모습이다.16일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 16.11포인트 내린 813.32에 거래를 시작했다. 이는 전일 종가 829.43 대비 1.94% 하락한 수준이다. 이후 낙폭이 확대되며 오전 9시 2분 기준 810.09까지 내려섰고, 장중 저가는 807.18을 기록했다. 현재까지 고가는 816.47이다.수급별로는 외국인과 기관이 각각 330억원, 42억원 순매도하며 지수를 눌렀다. 개인은 375억원 순매수에 나섰다. 프로그램 매매는 차익거래가 9억원 순매수였지만 비차익거래가 264억원 순매도로 우위를 보이며 전체적으로 255억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 632개, 보합은 125개에 그쳤고 하락 종목은 949개로 집계됐다. 상한가 4개, 하한가 1개가 나왔다. 거래량은 7947만2000주, 거래대금은 6070억5400만원이다.시가총액 상위 종목들은 대체로 약세를 보였다. 알테오젠(196170)은 28만4000원으로 1.56% 내렸고, 에코프로비엠(247540)은 11만9800원으로 0.91%, 에코프로(086520)는 8万5400원으로 1.16% 하락했다. 주성엔지니어링(036930)은 19만7200원으로 5.87%, 레인보우로보틱스(277810)는 41만3500원으로 3.84% 내렸다. 원익IPS(240810)와 피에스케이(319660)도 각각 7.43%, 5.67% 하락했다. 반면 코오롱티슈진(950160)은 2.05%, HLB(028300)는 3.75% 상승했다.개별 종목 장세는 극명하게 엇갈렸다. 상승률 상위에는 엑시온그룹이 949원으로 30.00% 올라 상한가를 기록했고, 동일스틸럭스는 1583원으로 29.97%, 형지I＆C는 2865원으로 29.93%, 형지글로벌은 656원으로 29.90% 각각 급등했다. 디와이디도 1265원으로 23.29% 상승했다.반면 하락률 상위에서는 에스아이리소스가 125원으로 29.78% 급락해 하한가를 기록했다. 에피소드컴퍼니는 2590원으로 14.66%, 엑스플러스는 1384원으로 11.00%, HLB펩은 4415원으로 9.90%, 위메이드맥스는 4560원으로 9.70% 각각 내렸다.코스닥은 최근 5거래일 기준으로 7월 15일 5.80% 급등한 뒤 하루 만에 하락 전환했다. 직전 변동성이 컸던 만큼 장 초반 매물 소화 과정이 이어지는 모습이다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 749.76이다.같은 시각 국내 증시는 코스피가 4%대 하락세를 보이는 등 전반적으로 위험자산 선호가 약화된 흐름을 나타냈다. 코스닥도 이에 연동돼 약세 출발한 뒤 낙폭을 키우는 양상이다. 시장에서는 외국인과 기관의 매도세가 이어지는지, 개인 매수세가 지수 하단을 얼마나 받쳐낼지가 장중 흐름을 좌우할 것으로 보고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]