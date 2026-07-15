“투자자 절반이 손실” SK하이닉스 탈출했는데…“2배 간다” 전망에 들썩 [내가샀다]

‘184만닉스’에 손실 투자자 57%

2거래일간 3700억원 순매도

기관·외국인 ‘줍줍’…투심 살아나나

이미지 확대 코스닥, 코스피 동반 상승 15일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 2026.07.15 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 코스닥, 코스피 동반 상승 15일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 2026.07.15 뉴시스

세줄 요약 SK하이닉스가 180만원대까지 급락한 뒤 반등하자 개인 투자자는 이틀 연속 순매도에 나섰다. 반면 외국인과 기관은 같은 기간 순매수로 돌아섰고, 월가에서는 메모리 반도체 공급 부족이 이어질 것이라며 ADR 목표가를 2배 수준으로 제시했다. 개인 투자자, SK하이닉스 반등장 연속 순매도

외국인·기관, 급락 뒤 2거래일 연속 순매수

월가, 메모리 부족 지속 전망과 ADR 급등

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SK하이닉스가 180만원대까지 추락한 뒤 모처럼 반등한 가운데, 개인 투자자들이 지난 2거래일간 SK하이닉스를 순매도한 것으로 나타났다. 반면 ‘매도 폭탄’을 던지며 주가를 끌어내린 외국인과 기관은 2거래일 연속 SK하이닉스를 사들였다.15일 한국거래소에 따르면 개인 투자자는 이날 유가증권시장에서 SK하이닉스를 1153억원 순매도했다. 전날 2544억원 순매도한 데 이어 2거래일 연속 ‘팔자’에 나섰다.앞서 SK하이닉스는 지난 13일 15%대 급락해 184만 5000원으로 내려앉았는데, 개인 투자자들은 이날 2792억원 순매수하며 외국인과 기관이 던진 물량을 떠안았다.이어 2%대 소폭 반등하자 대거 순매도에 나선 데 이어, 8.83% 급등해 200만원을 회복하자 재차 순매도한 것이다.이달 들어 반도체주가 가파른 속도로 급락하자 손실을 최소화하거나 변동성을 피하기 위해 매도에 나선 것으로 풀이된다.NH투자증권이 자사의 MTS를 이용하는 투자자들의 데이터를 분석한 ‘NH데이터’에 따르면 지난 13일 SK하이닉스의 손실 투자자 비율은 절반이 넘는 57.7%에 달했다.한편에서는 주가가 급락하자 사들인 뒤 급등하자 매도해 차익을 실현하는 ‘단타’ 매도 물량도 쏟아진 것으로 분석된다.반면 주가가 급락하자 순매도했던 외국인과 기관은 지난 2거래일간 ‘사자’로 돌아섰다. 9일부터 13일까지 3거래일간 3조 5700억원을 순매도했던 외국인은 14일과 15일 2거래일간 1조 9300억원 순매수했다.기관 역시 2거래일간 1조 8000억원 사들였다.글로벌 반도체주가 모처럼 반등하며 투심이 살아난 가운데, 월가에서는 미 뉴욕증시에 상장한 SK하이닉스 미국증시예탁증서(ADR)가 2배 수준으로 오를 수 있다는 전망이 나왔다.금융 정보 플랫폼 인베스팅닷컴에 따르면 사이먼 콜스 바클레이스 애널리스트는 14일(현지시간) 보고서에서 “메모리 반도체 업계의 공급 부족 현상이 2028년에도 이어질 것”이라며 SK하이닉스 ADR의 목표주가를 330달러로 제시했다. 이는 지난 13일 종가 대비 117% 높은 가격이다.그간 메모리 반도체주의 ‘고점’ 우려에 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지 등의 주가가 급락했는데, 바클레이스는 메모리 반도체주가 여전히 저평가돼 있다고 짚었다.이러한 낙관론 속에 이날 뉴욕증시에서 SK하이닉스 ADR는 27% 급등한 193.92달러에 마감했다. 코스피에도 훈풍이 이어져 이날 코스피는 전 거래일 대비 427.58포인트(6.24%) 오른 7284.41에 거래를 마쳤다. 삼성전자는 6.27% 오른 27만 9000원, SK하이닉스는 8.83% 오른 208만 2000원을 기록했다.