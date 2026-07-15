‘200만닉스’ 되찾았다…코스피 6%대 급등 7200선 회복

장중 8% 급등에 매수 사이드카

이미지 확대 삼성전자, SK하이닉스 주가 상승 스피 매수 사이드카가 발동된 15일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 SK하이닉스, 삼성전자 주가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(6856.83) 대비 3.30%(226.08포인트) 오른 7082.91에 출발했다. 2026.7.15 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자, SK하이닉스 주가 상승 스피 매수 사이드카가 발동된 15일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 SK하이닉스, 삼성전자 주가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(6856.83) 대비 3.30%(226.08포인트) 오른 7082.91에 출발했다. 2026.7.15 뉴스1

세줄 요약 코스피가 미국 반도체주 반등과 SK하이닉스 ADR 급등 영향으로 6% 넘게 뛰며 7200선을 되찾았다. 삼성전자와 SK하이닉스가 강세를 보였고, SK스퀘어·삼성전기 등도 급등했다. 코스닥도 5%대 올랐다. 반도체주 반등에 코스피 6% 급등 마감

SK하이닉스·삼성전자 강세, 7200선 회복

장중 매수 사이드카 발동, 코스닥도 상승

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15일 코스피가 6% 급등 마감하며 종가 기준 7200선을 회복했다. 삼성전자가 6%, SK하이닉스는 8%대 오르며 지수를 이끌었고, SK스퀘어와 삼성전기가 10% 넘게 급등했다.이날 코스피는 전 거래일 대비 427.58포인트(6.24%) 오른 7284.41에 거래를 마쳤다.전날 미 뉴욕증시에서 반도체주가 반등하고 SK하이닉스 ADR이 27% 급등한 영향으로 코스피는 이날 3%대 상승 출발해 개장과 동시에 7000선을 회복했다.이어 장중 8%대까지 상승폭을 키워 7424.18까지 오르기도 했다. 지수가 급등하자 개장 6분만에 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.삼성전자는 6.27% 오른 27만 9000원에 거래를 마쳤다. 장중 8%대까지 급등하며 28만원선을 회복하기도 했다.SK하이닉스는 장 초반 13% 급등하다 8.83% 오른 208만 2000원에 거래를 마치며 2000선을 되찾았다.지난 13일 17% 급락했던 SK스퀘어는 16.13% 올랐으며 지난 2거래일간 20% 급락했던 삼성전기는 12.14% 상승 마감했다.그밖에 삼성전자우(+5.38%), 현대차(+2.24%), LG에너지솔루션(+4.04%), 삼성생명(+6.47%) 등 코스피 시가총액 상위 종목 대부분이 상승 마감했다.코스닥은 21.73포인트(2.77%) 오른 805.71로 개장해 45.45포인트(5.80%) 오른 829.43으로 거래를 마쳤다.