[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세…HLB파나진 29% 급등, JW신약·위닉스도 두 자릿수 상승

세줄 요약 15일 코스닥 거래상위 종목들이 전반적으로 강세를 보였다. HLB파나진이 29% 넘게 급등했고 JW신약, 위닉스, SFA반도체, 파세코도 큰 폭으로 올랐다. HPSP는 거래대금 1위를 차지했고, 엑스플러스는 하한가를 기록했다. 거래상위 종목 전반 강세 흐름

HLB파나진 29% 급등, JW신약·위닉스 상승

엑스플러스 하한가, 종목별 차별화 확대

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15일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래량 상위 종목들이 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 네이버금융 집계 기준 거래 상위 종목군에서는 HLB파나진(046210), JW신약(067290), 위닉스(044340), SFA반도체(036540), 파세코(037070) 등이 두드러진 상승 흐름을 보였다.가장 눈에 띄는 종목은 HLB파나진이다. HLB파나진은 1422원으로 전일 대비 322원 오른 29.27% 상승세를 기록했다. 거래량은 351만 6501주, 거래대금은 48억 4900만 원으로 집계됐다. JW신약도 1703원으로 18.35% 오르며 2144만 8231주의 대량 거래가 이뤄졌다. 위닉스는 5460원으로 16.92% 상승했고, SFA반도체는 5970원으로 12.64%, 파세코는 8110원으로 10.04% 각각 뛰었다.이 밖에 한국첨단소재(062970)는 1117원으로 11.14%, HPSP(403870)는 4만 5950원으로 9.40%, 하이드로리튬(101670)은 1005원으로 9.00%, KBI메탈(024840)은 4875원으로 7.03%, 데이타솔루션(263800)은 6060원으로 6.69% 상승했다. 엑사이엔씨(054940)와 에스씨디(042110), 대한광통신(010170), 서산(079650), 캠시스(050110), 빛과전자(069540) 등도 나란히 오름세를 보이며 거래가 활발했다.거래대금 기준으로는 HPSP가 1180억 4500만 원으로 가장 많았고, 레메디(387690)가 607억 6400만 원, 대한광통신이 573억 4600만 원, 흥구석유(024060)가 562억 4400만 원, SFA반도체가 527억 4600만 원으로 뒤를 이었다. 거래량 상위 종목 가운데 시가총액이 가장 큰 종목은 HPSP로 3조 7817억 원 수준이었으며, 대한광통신도 1조 7819억 원으로 비교적 큰 몸집을 유지했다.반면 일부 종목은 약세를 나타냈다. 엑스플러스(373200)는 1555원으로 하한가인 29.95% 급락했고, 매수 호가는 0원으로 나타났다. 미래생명자원(218150)도 2230원으로 6.30% 하락했으며, 레메디와 흥구석유는 각각 0.34%, 0.08% 내리며 혼조세를 보였다.장중 코스닥 거래 상위 종목군은 개별 이슈에 따라 주가 변동성이 확대되는 모습이다. 상승 종목 수가 우세한 가운데 일부 급등주와 하한가 종목이 동시에 등장하면서 종목별 차별화 장세가 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]