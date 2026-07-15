[서울데이터랩]코스피 거래대금은 반도체, 거래량은 중소형주로 쏠림…삼성전자·SK하이닉스 강세

세줄 요약 코스피 시장에서 거래대금은 삼성전자와 SK하이닉스 같은 반도체 대형주가 이끌고, 거래량은 모나미·다스코·한성기업 등 중소형주에 집중됐다. 급등 종목과 약세 종목이 엇갈리며 장중 수급 쏠림과 종목별 차별화가 두드러졌다. 반도체 대형주 거래대금 주도, 지수 견인

중소형 개별주 거래량 집중, 급등 종목 확산

소비·레저주 약세, 종목별 차별화 심화

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15일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 거래 상위 종목을 중심으로 강한 종목 장세가 펼쳐지고 있다. 거래대금 상위권에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 등 반도체 대형주가 지수를 이끄는 모습이고, 거래량 상위권에서는 모나미(005360), 다스코(058730), 한성기업(003680) 등 중소형 개별 종목으로 매기가 집중되고 있다.가장 눈에 띄는 종목은 반도체 대장주들이다. 삼성전자는 28만 1500원으로 전일 대비 7.03% 상승했고, 거래량은 1382만 1207주, 거래대금은 3조 8492억 6600만 원을 기록했다. SK하이닉스는 214만 원으로 11.87% 급등했으며 거래대금은 7조 2897억 4700만 원으로 집계돼 시장의 관심이 집중됐다. 시가총액 상위 대표주인 두 종목이 나란히 강세를 보이면서 장중 투자심리를 떠받치는 흐름이다.급등 종목군에서는 모나미가 상한가인 3445원까지 치솟아 가장 강한 탄력을 보였다. 매도호가가 0으로 표시될 정도로 매수세가 몰렸고, 거래량은 405만 8546주를 기록했다. 한성기업도 18.62% 오른 1만 3250원, 다스코는 17.77% 오른 5170원, STX그린로지스(465770)는 17.27% 오른 3870원, 형지엘리트(093240)는 15.37% 오른 548원으로 각각 두 자릿수 상승률을 나타냈다.중견주와 경기민감주 흐름도 비교적 양호했다. 현대약품(004310)은 9.72% 오른 6660원, 신일전자(002700)는 7.42% 오른 1173원, SK이터닉스(475150)는 10.25% 오른 5만 3800원에 거래됐다. 대원전선(006340)은 1.88% 오른 1만 2990원, 금호건설(002990)은 2.14% 오른 1만 3860원, 금호타이어(073240)는 0.76% 오른 6590원, 대우건설(047040)은 3.16% 오른 1만 6330원으로 오름세를 이어갔다. 한온시스템(018880)과 모나리자(012690), 명문제약(017180)도 각각 4~6%대 상승률을 보였다.반면 일부 소비·레저 관련 종목은 약세를 나타냈다. 롯데관광개발(032350)은 11.71%가 아닌 1만 1710원으로 15.27% 급락했고, 파라다이스(034230)는 10.42%가 아닌 1만 420원으로 13.74% 하락했다. 흥아해운(003280) 역시 1.26% 내린 1802원으로 거래돼 상위권 종목 내에서도 종목별 차별화가 뚜렷했다.전반적으로 이날 코스피 거래 상위 종목군은 반도체 대형주가 거래대금을 주도하고, 개별 재료를 보유한 중소형주가 거래량과 상승률 상위를 차지하는 이중 구도가 두드러졌다. 장중 수급 쏠림이 강한 만큼 투자자들은 급등 종목의 변동성과 대형주의 추세 지속 여부를 함께 살필 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]