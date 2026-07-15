[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 강세…HLB 상한가, 2차전지·반도체 장비주 동반 급등

세줄 요약 15일 오후 코스닥 시총 상위 종목들이 전반적으로 올랐다. HLB가 상한가를 기록했고 에코프로비엠, 에코프로, 코오롱티슈진, 레인보우로보틱스도 강세였다. 주성엔지니어링과 원익IPS 등 반도체 장비주 거래도 활발했다. 코스닥 시총 상위주 전반 강세 흐름

HLB 상한가, 바이오주 동반 급등

반도체 장비주 거래량 급증과 상승

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15일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들이 장중 전반적인 강세 흐름을 나타내고 있다. 상위 20개 종목 가운데 대부분이 오름세를 보이는 가운데, 바이오와 2차전지, 반도체 장비주가 지수 강세를 주도하는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 28만 원으로 전일 대비 500원(0.18%) 상승하며 보합권 강세를 이어가고 있다. 반면 상승 탄력이 두드러진 종목은 중상위권에 집중됐다. 에코프로비엠(247540)은 12만 1100원으로 7.55% 올랐고, 에코프로(086520)는 8만 5400원으로 7.96% 상승했다. 코오롱티슈진(950160)도 7만 8400원으로 7.54% 뛰었고, 레인보우로보틱스(277810)는 42만 5500원으로 6.24% 상승했다.반도체 장비주들의 강세도 두드러진다. 주성엔지니어링(036930)은 21만 5500원으로 11.89% 급등했고 거래량도 209만 주를 넘어섰다. 원익IPS(240810)는 14만 1400원으로 11.25% 올랐으며, 이오테크닉스(039030)는 38万 4500원으로 7.70%, 유진테크(084370)는 15만 9800원으로 8.71% 상승했다. HPSP(403870) 역시 4만 5900원으로 9.29% 오르며 거래량 257만 주를 기록해 매수세가 활발했다.바이오주 가운데서는 HLB(028300)의 급등이 가장 눈에 띈다. HLB는 3만 4700원으로 가격제한폭까지 오른 29.96% 상승률을 기록했다. 에이비엘바이오(298380)는 7만 9900원으로 7.39%, 리가켐바이오(141080)는 11만 2000원으로 7.38%, 디앤디파마텍(347850)은 7만 8000원으로 8.94% 상승하며 동반 강세를 나타냈다. 삼천당제약(000250)도 18만 8400원으로 4.67% 올랐다.기술주와 기타 대형주도 대체로 강한 흐름이다. 파두(440110)는 7만 9900원으로 12.06% 급등했고, 심텍(222800)은 11만 9900원으로 11.02%, 리노공업(058470)은 7만 7100원으로 5.47% 상승했다. 테스(095610)는 21만 8000원으로 0.23% 오르며 강보합세를 보였다.이날 시총 상위 종목 중 유일한 약세 종목은 피에스케이(319660)다. 피에스케이는 20만 500원으로 1.47% 하락했다. 다만 이를 제외하면 상위 종목 전반에 매수세가 유입되면서 코스닥 대형주 투자심리는 비교적 양호한 상태로 해석된다. 특히 거래량이 주성엔지니어링, 원익IPS, HPSP, HLB 등으로 집중되면서 장중 수급 쏠림 현상도 나타나고 있다.시가총액 상위 구도에서는 알테오젠이 15조 42억 원으로 선두를 유지했고, 에코프로비엠이 11조 8473억 원, 에코프로가 11조 5953억 원으로 뒤를 이었다. 이어 주성엔지니어링 10조 167억 원, 레인보우로보틱스 8조 2546억 원 순으로 집계됐다. 장중 코스닥 대형주는 업종별 순환매 속에서도 성장주 중심의 강세가 이어지는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]