[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 14일 마감 직후 네이버 금융 검색 상위에는 SK하이닉스와 삼성전자가 나란히 올랐다. 반도체 대형주 강세가 두드러진 가운데 모나미와 대원전선은 급등했고, 현대차·알테오젠 등 일부 시총 상위주는 약세를 보이며 종목별 차별화가 뚜렷했다. SK하이닉스·삼성전자 검색 상위 동반 강세

모나미·대원전선 급등, 단기 수급 집중

현대차·알테오젠 등 시총 상위주 약세

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14일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 비율 29.38%로 1위에 오른 SK하이닉스(000660)와 20.92%로 2위를 기록한 삼성전자(005930)가 나란히 강세를 보이면서 시장 시선을 끌었다.SK하이닉스는 전일 대비 6만 8000원 오른 191만 3000원에 거래를 마쳤다. 등락률은 3.69%였고, 거래량은 1042만 1955주를 기록했다. 장중 193만 6000원까지 오르며 강한 흐름을 보였고, 삼성전자도 8500원 상승한 26만 3000원으로 3.34% 올랐다. 삼성전자우(005935) 역시 3.00% 상승한 18만 2200원에 마감해 반도체 대표주 전반에 매수세가 유입된 모습이었다.반면 반도체 관련 종목 전반이 일제히 오른 것은 아니었다. 삼성전기(009150)는 2.25% 내린 126만 원에 마감했고, 한미반도체(042700)는 0.97% 상승한 20만 7500원, 주성엔지니어링(036930)은 5.53% 오른 19만 2600원, 테스(095610)는 16.68% 급등한 21만 7500원으로 종목별 차별화가 두드러졌다.이날 검색 상위 종목 가운데 가장 강한 주가 탄력을 보인 종목은 모나미(005360)와 대원전선(006340)이었다. 모나미는 가격제한폭까지 오른 2650원에 거래를 마치며 29.90% 상승했고, 대원전선은 17.84% 급등한 1만 2750원을 기록했다. 두 종목 모두 높은 거래량을 동반해 단기 수급이 집중된 것으로 풀이된다.시가총액 상위주 가운데서는 혼조세도 뚜렷했다. 현대차(005380)는 4.39% 하락한 42万 4500원, 알테오젠(196170)은 11.69% 급락한 27만 9500원으로 낙폭이 컸다. 에코프로(086520)는 5.38% 내린 7만 9100원, 삼성SDI(006400)는 2.84% 하락한 42만 7500원, NAVER(035420)는 2.55% 내린 18만 3200원, 한화오션(042660)은 2.54% 하락한 7만 6800원에 마감했다.그 밖에 SK스퀘어(402340)는 2.50% 오른 119만 원, HLB(028300)는 4.09% 상승한 2만 6700원, LS ELECTRIC(010120)은 1.73% 오른 18만 7700원을 기록했다. LG전자(066570)는 0.11% 내린 18만 5400원으로 보합권 흐름을 나타냈고, 두산에너빌리티(034020)는 3.14% 하락한 7만 900원으로 장을 마쳤다.이날 검색 상위 흐름은 반도체 대형주에 대한 관심 집중 속에 일부 개별 종목의 급등락이 함께 부각된 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]