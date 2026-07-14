[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-07-14 16:13
수정 2026-07-14 16:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • SK하이닉스·삼성전자 검색 상위 동반 강세
  • 모나미·대원전선 급등, 단기 수급 집중
  • 현대차·알테오젠 등 시총 상위주 약세
이미지 확대


14일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 비율 29.38%로 1위에 오른 SK하이닉스(000660)와 20.92%로 2위를 기록한 삼성전자(005930)가 나란히 강세를 보이면서 시장 시선을 끌었다.



SK하이닉스는 전일 대비 6만 8000원 오른 191만 3000원에 거래를 마쳤다. 등락률은 3.69%였고, 거래량은 1042만 1955주를 기록했다. 장중 193만 6000원까지 오르며 강한 흐름을 보였고, 삼성전자도 8500원 상승한 26만 3000원으로 3.34% 올랐다. 삼성전자우(005935) 역시 3.00% 상승한 18만 2200원에 마감해 반도체 대표주 전반에 매수세가 유입된 모습이었다.

반면 반도체 관련 종목 전반이 일제히 오른 것은 아니었다. 삼성전기(009150)는 2.25% 내린 126만 원에 마감했고, 한미반도체(042700)는 0.97% 상승한 20만 7500원, 주성엔지니어링(036930)은 5.53% 오른 19만 2600원, 테스(095610)는 16.68% 급등한 21만 7500원으로 종목별 차별화가 두드러졌다.

이날 검색 상위 종목 가운데 가장 강한 주가 탄력을 보인 종목은 모나미(005360)와 대원전선(006340)이었다. 모나미는 가격제한폭까지 오른 2650원에 거래를 마치며 29.90% 상승했고, 대원전선은 17.84% 급등한 1만 2750원을 기록했다. 두 종목 모두 높은 거래량을 동반해 단기 수급이 집중된 것으로 풀이된다.

시가총액 상위주 가운데서는 혼조세도 뚜렷했다. 현대차(005380)는 4.39% 하락한 42万 4500원, 알테오젠(196170)은 11.69% 급락한 27만 9500원으로 낙폭이 컸다. 에코프로(086520)는 5.38% 내린 7만 9100원, 삼성SDI(006400)는 2.84% 하락한 42만 7500원, NAVER(035420)는 2.55% 내린 18만 3200원, 한화오션(042660)은 2.54% 하락한 7만 6800원에 마감했다.

그 밖에 SK스퀘어(402340)는 2.50% 오른 119만 원, HLB(028300)는 4.09% 상승한 2만 6700원, LS ELECTRIC(010120)은 1.73% 오른 18만 7700원을 기록했다. LG전자(066570)는 0.11% 내린 18만 5400원으로 보합권 흐름을 나타냈고, 두산에너빌리티(034020)는 3.14% 하락한 7만 900원으로 장을 마쳤다.

이날 검색 상위 흐름은 반도체 대형주에 대한 관심 집중 속에 일부 개별 종목의 급등락이 함께 부각된 장세로 요약된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
검색 상위 1위 종목은 어느 회사인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로