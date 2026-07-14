[마감시황] 코스닥, 외국인 매도에 783.98 마감…장중 매도 사이드카 발동

세줄 요약 코스닥이 외국인 2471억 원 순매도에 1.92% 내린 783.98로 마감했다. 장중 802.53까지 올랐다가 749.76까지 밀리며 52주 최저 수준을 기록했고, 코스닥150 선물 급락으로 매도 사이드카도 발동됐다. 외국인 2471억 순매도, 지수 하락 주도

코스닥150 선물 급락, 매도 사이드카 발동

하락 종목 1212개, 시장 전반 약세

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14일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 15.38포인트(1.92%) 내린 783.98에 거래를 마쳤다. 지수는 797.16으로 출발한 뒤 장중 802.53까지 올랐지만, 곧바로 하락폭을 키우며 749.76까지 밀렸다. 이날 저가는 52주 최저와 같은 수준이다. 거래량은 5억 9238만 주, 거래대금은 6조 5270억 6500만 원으로 집계됐다.장 초반 급락세 속에서는 코스닥150 선물이 전일 종가 대비 84.70포인트(6.08%) 하락한 1306.80을 기록하며 매도 사이드카가 발동됐다. 프로그램 매매는 차익거래 7억 원 순매도, 비차익거래 1835억 원 순매도로 전체 1841억 원 매도 우위를 나타냈다.수급별로는 외국인이 2471억 원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 반면 기관은 1587억 원, 개인은 729억 원 순매수로 맞섰다. 시장 전반에서는 상승 종목 445개, 보합 83개, 하락 종목 1212개로 하락 종목 수가 압도적으로 많았다. 상한가 종목은 6개였고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목도 대체로 부진했다. 알테오젠(196170)은 11.69% 내린 27만 9500원, 에코프로비엠(247540)은 6.01% 하락한 11만 2600원, 에코프로(086520)는 5.38% 떨어진 7만 9100원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 3.49%, 코오롱티슈진(950160)은 4.83% 내렸다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 5.53% 오른 19만 2600원, 피에스케이(319660)는 10.24% 상승한 20만 3500원, 원익IPS(240810)는 1.84% 오른 12만 7100원을 기록했다.개별 종목 가운데 상승률 상위에는 한탑 29.98%, 엑사이엔씨 29.94%, 캠시스 29.93%, 엔피 29.90%, 미래생명자원 29.84%가 올랐다. 반면 스타코링크는 87.45% 급락했고 레메디는 20.64%, 페니트리움바이오는 16.28%, 파세코는 15.87%, 코스텍시스는 15.71% 내렸다.이날 코스닥은 최근 5거래일 기준으로 보면 7월 10일 837.43까지 반등한 뒤 13일 799.36, 14일 783.98로 이틀 연속 하락했다. 같은 날 코스피는 49.90포인트(0.73%) 오른 6856.83으로 마감해 코스닥과는 상반된 흐름을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]