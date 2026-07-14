[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 급락세…알테오젠 15%대 하락, 2차전지·바이오 전반 약세

세줄 요약 14일 오후 코스닥 시총 상위 종목들이 전반적으로 큰 폭의 약세를 보였다. 알테오젠이 15% 넘게 떨어지며 낙폭이 가장 컸고, 에코프로비엠·에코프로도 동반 하락했다. 코오롱티슈진, 리가켐바이오, HLB 등 바이오주와 HPSP, 유진테크 등 장비주까지 약세가 넓게 퍼졌다. 알테오젠 급락, 코스닥 시총 상위주 전반 약세

2차전지·바이오·장비주 동반 하락 확산

외국인 선호 성장주 투자심리 위축

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14일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 큰 폭의 약세를 나타내고 있다. 상위 20개 종목 가운데 대부분이 하락세를 보이는 가운데 바이오와 2차전지, 반도체 장비주 전반으로 매도세가 확산하는 모습이다.시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 26만 8500원으로 전일 대비 4만 8000원(15.17%) 하락하며 낙폭이 가장 두드러졌다. 시가총액 14조 3879억 원 수준을 유지하고 있으나 거래량은 74만 89주로 늘어나 변동성이 확대됐다. 에코프로비엠(247540)은 10만 9200원으로 8.85%, 에코프로(086520)는 7만 5900원으로 9.21% 각각 내리며 2차전지 대표주의 동반 약세가 이어졌다.바이오주 전반의 조정도 두드러진다. 코오롱티슈진(950160)은 6만 3700원으로 16.84% 급락했고, 리가켐바이오(141080)는 9만 9700원으로 12.00% 내렸다. 에이비엘바이오(298380)도 7만 500원으로 10.87% 하락했으며, 삼천당제약(000250)은 17만 3400원으로 6.22%, HLB(028300)는 2만 4250원으로 5.46% 밀렸다. 파마리서치(214450) 역시 30만 6000원으로 7.41% 하락하며 시총 상위 바이오주의 투자심리가 전반적으로 위축된 흐름이다.반도체 및 장비주도 약세권에 머물렀다. 주성엔지니어링(036930)은 17만 7800원으로 2.58% 하락했고, 원익IPS(240810)는 11만 9800원으로 4.01%, 이오테크닉스(039030)는 34만 1000원으로 5.15% 내렸다. HPSP(403870)는 3만 9600원으로 5.49% 하락한 가운데 거래량이 189만 5775주로 비교적 활발했다. 유진테크(084370)는 14만 500원으로 8.23% 내렸고, 피에스케이(319660)는 18万 2300원으로 1.25% 하락해 상대적으로 선방하는 모습이었다.기타 시총 상위주도 대부분 약세를 피하지 못했다. 레인보우로보틱스(277810)는 38만 원으로 8.43% 하락했고, 심텍(222800)은 10만 200원으로 7.31% 내렸다. 리노공업(058470)은 6만 9900원으로 3.32%, 파두(440110)는 6만 8800원으로 2.55% 각각 하락했다. 다만 테스(095610)는 18만 6200원으로 0.11% 내리는 데 그치며 낙폭이 제한됐다.외국인 보유 비중이 높은 종목 가운데서는 유진테크(36.92%), HPSP(33.42%), 리노공업(32.63%), 이오테크닉스(29.78%), 파두(28.49%) 등이 일제히 하락해 외국인 선호 대형 성장주 전반의 투자심리도 다소 위축된 것으로 해석된다. 이날 코스닥 시총 상위주는 업종 구분 없이 광범위한 조정을 받으며 지수 부담을 키우는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]