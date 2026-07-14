[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…엑사이엔씨 상한가, 흥구석유·위닉스 강세

세줄 요약 14일 오후 코스닥 거래상위 종목은 개별 재료에 따라 등락이 엇갈렸다. 엑사이엔씨가 상한가를 기록했고 흥구석유, 위닉스, 테크윙, 빛과전자, 에스씨디가 강세를 보였다. 반면 레메디, 데이타솔루션, 이브이첨단소재는 큰 폭으로 하락했다. 코스닥 거래상위 종목 혼조세 전개

엑사이엔씨 상한가, 흥구석유·위닉스 강세

레메디 급락, 종목별 변동성 확대

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14일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래 상위 종목들은 종목별로 등락이 엇갈리는 흐름을 보이고 있다. 거래량 상위권에서는 개별 재료에 따라 주가 변동성이 확대되는 모습이다.가장 눈에 띄는 종목은 엑사이엔씨(054940)다. 엑사이엔씨는 855원으로 전일 대비 29.94% 급등하며 상한가를 기록했다. 거래량은 1051만 9766주를 나타냈다. 흥구석유(024060)는 1만 3300원으로 14.26% 올랐고, 거래량 1085만 534주, 거래대금 14만 4725를 기록했다. 위닉스(044340)도 5290원으로 19.01% 뛰었으며, 테크윙(089030)은 4만 7450원으로 8.21%, 빛과전자(069540)는 2455원으로 7.21%, 에스씨디(042110)는 1340원으로 7.29% 상승했다.사료주도 강세를 보였다. 한일사료(005860)는 2650원으로 6.85% 상승했고, 대주산업(003310)은 1650원으로 4.56% 올랐다. 웹스(196700)는 1056원으로 7.10%, 마키나락스(477850)는 2만 6050원으로 5.89%, 기가레인(049080)은 8280원으로 6.70% 상승했다. 레몬헬스케어(365660)와 서산(079650)도 각각 3.15%, 3.03% 오름세를 나타냈다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 레메디(387690)는 1만 7610원으로 19.95% 급락했고 거래량은 494만 8515주를 기록했다. 데이타솔루션(263800)은 5550원으로 9.46% 내렸고, 이브이첨단소재(131400)는 648원으로 10.62% 하락했다. 파세코(037070)는 8210원으로 6.28%, 대한광통신(010170)은 1만 320원으로 5.41%, KBI메탈(024840)은 4345원으로 3.34%, 삼기(122350)는 1790원으로 2.72% 밀렸다.거래대금 기준으로는 테크윙이 16만 9414로 두드러졌고, 흥구석유 14만 4725, 파세코 12万 1107, 레메디 9만 9906, 대한광통신 7만 6124 등이 뒤를 이었다. 거래량 최상위는 빛과전자로 2572만 2144주가 손바뀜했다.시가총액 상위 거래 종목 가운데서는 테크윙이 1조 7582억원, 대한광통신이 1조 6046억원 수준을 나타냈다. 다만 일부 종목은 높은 변동성에 비해 실적 지표가 불안정한 모습도 함께 나타나 투자자들의 종목별 선별 대응이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]