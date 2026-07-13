[포토] 코스피, 장중 7000선 무너져

세줄 요약 코스피가 8% 넘게 급락하며 장중 7000선을 밑돌았고, 올해 7번째 서킷브레이커와 매도 사이드카가 잇따라 발동됐다. 외국인과 기관의 대규모 순매도가 이어진 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 급락이 지수 하락을 키웠다. 코스피, 장중 7000선 붕괴와 급락

서킷브레이커·사이드카 동시 발동

반도체 대장주 급락과 매도 확대

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코스피가 13일 8% 넘게 급락하며 장중 7000선을 내준 데 이어 일시적으로 매매가 중단되는 서킷브레이커까지 발동됐다.이날 오후 1시 51분 코스피는 594.97포인트(7.96%) 내린 6880.97을 기록했다. 지수는 63.91포인트(0.85%) 내린 7412.03으로 출발해 등락하다 하락세로 돌아선 뒤 낙폭을 키우고 있다.코스피 지수가 지난 5월 6일 7000선(7천피)을 돌파한 이후 이를 밑돈 것은 약 2개월 만에 처음이다.코스피는 이날 한때 8.22% 내린 6861.40까지 떨어지며 오후 1시 28분 올해 7번째로 서킷브레이커가 발동돼 매매가 20분간 중단됐다. 역대 13번째로, 과반이 올해 발동됐다.이후 거래소는 20분 뒤인 오후 1시 48분 32초부터 유가증권시장에 대한 서킷브레이커를 해제하고 매매거래를 재개한다고 밝혔다.앞서 오전 10시 34분에는 코스피 매도 사이드카도 발동됐다.현재 코스피에서 외국인 순매도 규모가 2조 2483억원으로 커진 가운데 기관도 5727억원어치를 내다 팔고 있다. 개인은 2조 7231억원 순매수 중이다.반도체 ‘투톱’ 급락이 지수 하락에 큰 영향을 주는 것으로 보인다.현재 삼성전자(-9.21%)가 급락해 25만원대로 밀려났으며, SK하이닉스(-13.35%)도 폭락해 200만원선이 무너진 데 이어 180만원 후반대로 미끄러졌다.같은 시각 코스닥지수도 전장보다 36포인트(4.30%) 내린 801.43으로 800선을 위협받고 있다.