‘美 상장 대박’ SK하이닉스, 8%대 급락해 ‘190만닉스’ 됐다

증권가 ‘실적 전망 하향’ 보고서에 투심 악화

이미지 확대 오늘 SK하이닉스 주가는? SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 나스닥에 입성한 가운데 13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. 이날 오전 9시 3분 기준 코스피는 35.74포인트(0.48%) 오른 7,511.68을 나타내고 있다. 2026.7.13 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오늘 SK하이닉스 주가는? SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 나스닥에 입성한 가운데 13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. 이날 오전 9시 3분 기준 코스피는 35.74포인트(0.48%) 오른 7,511.68을 나타내고 있다. 2026.7.13 연합뉴스

세줄 요약 SK하이닉스가 미국 나스닥 상장 성공 직후 국내 시장에서 장 초반 8%대 급락했다. 증권가가 2분기와 연간 실적 추정치를 낮추면서 투자심리가 악화됐고, 삼성전자도 동반 약세를 보이며 코스피 하락을 키웠다. 나스닥 상장 호재에도 SK하이닉스 급락

증권가 실적 전망 하향, 투심 악화

삼성전자 동반 약세, 코스피 하락 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

성공적인 미 나스닥 시장 데뷔를 마친 SK하이닉스가 13일 장 초반 8%대 하락하고 있다.이날 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전 거래일 대비 3.07% 하락한 211만 3000원에 거래를 시작해 오전 10시 30분을 전후해 8%대 하락한 199만원선에 거래되고 있다.앞서 SK하이닉스는 지난 10일 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 나스닥에 입성했다. 상장 첫날 SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러) 대비 12.76% 오른 168.01달러로 장을 마쳤다.ADS 1주는 한국 보통주 10분의 1에 해당한다는 점을 고려하면 이는 지난주 국내 본주 종가(218만원) 대비 15.78% 높은 가격이다.삼성전자는 장 초반 2%대까지 상승했으나 하락 전환해 같은 시각 4%대 하락 중이다. 다만 삼성전자의 낙폭이 미미한 점을 고려하면 ‘반도체 투톱’ 가운데 SK하이닉스의 낙폭이 두드러진다.인공지능(AI) 반도체 고점론을 불식시킨 미 상장 성공에도 증권가에서 실적 전망을 끌어내린 게 투심을 악화시킨 것으로 분석된다.한국투자증권은 이날 보고서를 내고 SK하이닉스의 2분기 매출액이 80조 9000억원, 영업이익은 60조 4000억원이 될 것으로 내다봤다. 영업이익은 시장 컨센서스인 65조원을 8% 밑도는 규모다. 또 올해와 내년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 9%, 11% 하향 조정했다.채민숙 한화투자증권 연구원은 “경쟁사 대비 HBM(고대역폭 메모리)의 매출 비중이 높아 시장 평균보다 ASP(평균판매가격) 상승률이 낮기 때문”이라면서 “실적 우려가 아니라 체결된 LTA(장기공급계약)를 바탕으로 가격 가정을 현실화한 결과”라고 설명했다.SK하이닉스의 약세로 인해 코스피는 이날 63.91포인트(0.85%) 내린 7412.03으로 개장해 현재 4%대 하락한 7100선에 머물고 있다.코스닥 지수는 2.29포인트(0.27%) 오른 839.72로 개장한 뒤 2%대까지 상승폭을 키웠으나 같은 시각 하락 전환했다.