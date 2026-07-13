[단독] ‘음의 복리’ 레버리지, 코스피 뒤흔들다… 거래 90%는 손실[레버리지 위험 경보]

<상> ‘2배 수익’ 유혹에 갇힌 개미

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세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF가 상장 한 달 반 만에 시험대에 올랐다. 거래의 90%가 현재가보다 높은 가격대에서 이뤄져 투자자 10명 중 9명 이상이 손실 구간에 들어갔다. 음의 복리와 리밸런싱 구조가 변동성을 키우며 개인 피해를 키웠다. 상장 한 달 반 만에 집단 손실 논란

거래 90%가 현재가보다 높은 가격대

음의 복리·리밸런싱이 손실 확대

2026-07-13 2면

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단일종목 레버리지 ETF 투자자들이 ‘집단 손실’에 빠졌다. 현재 투자자 10명 중 9명 이상이 손실 구간에 있는 것으로 나타났다. 반도체 주가가 출렁인 데다 레버리지 ETF의 구조적 특성인 ‘음의 복리 효과’(주가가 오르내릴수록 손실이 누적되는 현상) 등이 맞물린 영향이다. 코스피 시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스에 두 배로 베팅하는 이 상품에 포모(상승장에서 소외될까 무리하게 투자하는 심리) 자금이 몰리며 시장 변동성을 키우는 요인으로 작용하고 있다는 지적이 나온다.12일 서울신문이 증권사 ‘매물대’(투자자들이 어느 가격대에서 가장 많이 거래했는지 보여 주는 지표)와 금융 데이터 분석 서비스인 코스콤 체크를 분석한 결과 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF가 처음 상장된 지난 5월 27일부터 7월 10일까지 거래의 90% 상당이 현재 가격보다 높은 가격대에서 이뤄졌다. 지금까지 보유하고 있다면 거래 물량의 약 90%가 손실권에 들어섰다는 의미다.가장 높은 비중을 기록한 상품은 RISE 삼성전자단일종목레버리지였다. 현재가보다 높은 가격에서 거래된 물량 비중이 96.21%에 달했다. 단기 매매 비중이 높은 레버리지 ETF 특성상 실제 손실 투자자 비중과는 차이가 있을 수 있지만 투자자 상당수가 손실 구간에 진입한 것으로 추정된다. 다른 삼성전자 단일종목 레버리지 ETF도 모두 90%를 넘었고, SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 역시 대부분 90% 안팎으로 비슷한 양상을 보였다.이 같은 집단 손실은 투자 시기와 단일종목 레버리지 ETF의 구조적 특성이 맞물린 결과로 풀이된다. 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “5월 말 상장 당시 반도체 업황 기대감이 가장 컸고 상장 첫날 가격도 크게 뛰면서 많은 투자자가 높은 가격에 진입했다가 빠져나오지 못했다”고 설명했다.여파는 개인 투자자에게만 그치지 않는다. 단일종목 레버리지 ETF는 하루 수익률을 두 배로 유지하기 위해 장 마감 무렵 투자 비중을 다시 맞춘다(리밸런싱). 주가가 오르면 추가 매수하고 내리면 추가 매도하는 구조여서 상승과 하락을 모두 키우는 방향으로 작용할 수 있다. 급등락이 반복될수록 나타나는 음의 복리 효과도 투자 성과를 악화시킨다. 이 때문에 코스피를 떠받치는 삼전닉스가 흔들릴 때마다 시장 전체가 출렁이는 원인이 되고 있다는 분석이 나온다.미국 일간지 월스트리트저널(WSJ)도 최근 한국 증시의 높은 변동성 배경 가운데 하나로 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF를 지목하며 한국 증시가 ‘카지노화’(casino-like)되고 있다고 진단했다.이런 손실 추세는 평균 매수 단가로도 드러난다. 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지의 평균 매수 단가는 2만 8564원으로 현재 가격(1만 9450원)보다 약 46.86% 높았다. 인버스를 제외한 단일종목 레버리지 12개 상품 모두 평균 매수 단가가 현재 가격보다 30% 이상 높았다.하지만 정작 충격은 개인 투자자에게 집중되고 있는 모양새다. 증권사 등 시장조성자(LP)는 선물(미리 정한 가격으로 미래에 사고팔기로 한 계약) 등을 활용해 위험을 줄이고, 외국인은 하루에도 여러 차례 사고파는 단기 매매 비중이 높아 가격 변동 위험을 줄인다. 반면 개인은 손실을 만회하기 위해 계속 보유하거나 추가 매수에 나서는 사례가 많아 하락 충격을 그대로 떠안게 된다는 게 전문가들 분석이다.이준서 동국대 경영학과 교수는 “외국인은 하루 회전율(보유 물량 대비 거래 규모) 200%를 기록할 만큼 이 ETF를 그날그날 청산한다”며 “장 마감 후에도 보유하는 투자자 중 약 85%가 개인인데, 변동성이 커질수록 손실이 커지는 구조”라고 말했다. 이 선임연구위원도 “본전 심리로 장기 보유하며 손실을 감내하는 투자자는 대부분 개미인데, 이들은 본전을 찾으면 매도해 이익은 짧게 보는 경향이 있다”고 짚었다.