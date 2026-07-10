“주식 환불 좀” 28만전자·220만닉스에 탈출한 개미들 [내가샀다]

급락장 속 ‘삼전닉스’ 손실 투자자↑

삼성전자 반등하자 1조 3000억원 ‘팔자’

“안 뜯은 주식 환불” SNS서 아우성

이미지 확대 SK하이닉스의 주가가 급락하면서 온라인에서는 ‘하이닉스 주식 환불’ 밈(meme)이 확산하고 있다. 넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 속 한 장면. 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스의 주가가 급락하면서 온라인에서는 ‘하이닉스 주식 환불’ 밈(meme)이 확산하고 있다. 넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 속 한 장면.

이미지 확대 SK하이닉스 ADR 공모가 공시, 장중 7600 회복한 코스피 SK하이닉스가 ADR 공모가격을 주당 149달러로 확정 공시한 10일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.07.10 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 ADR 공모가 공시, 장중 7600 회복한 코스피 SK하이닉스가 ADR 공모가격을 주당 149달러로 확정 공시한 10일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.07.10 뉴시스

세줄 요약 개인 투자자들이 반등장에서도 삼성전자와 SK하이닉스를 크게 매도했다. 삼성전자는 2거래일간 1조3223억원 순매도됐고, 하이닉스는 220만원대 회복 뒤 팔렸다가 다음 날 하락하자 다시 매수했다. 온라인에는 주식 환불을 비유한 하소연도 퍼졌다. 삼성전자·SK하이닉스 반등장에 개인 대거 매도

하이닉스는 상승 뒤 매도, 하락 뒤 재매수

온라인엔 주식 환불 농담과 손실 하소연 확산

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증시가 모처럼 반등한 지난 2거래일간 개인 투자자들이 삼성전자를 대거 매도한 것으로 나타났다. 개인들은 또한 SK하이닉스가 210만원대를 회복하자 매도하고, 이튿날 하락 마감하자 다시 사들였다.12일 한국거래소에 따르면 개인 투자자는 지난 9일과 10일 2거래일에 걸쳐 삼성전자를 총 1조 3223억원 순매도했다.삼성전자는 글로벌 반도체주의 급락 속에 7일과 8일 2거래일 동안 12.7% 급락했다. 이후 미 뉴욕증시에서 반도체주가 반등하자 9일 장중 5%대까지 상승폭을 키워 한때 28만원대를 회복했다.이어 10일에는 2.52% 상승해 28만 5000원에 마감, 종가 기준으로 28만원대에 안착했다.개인 투자자들은 SK하이닉스가 ‘200만닉스’에서 장중 ‘220만닉스’까지 회복한 지난 9일 4124억원을 순매도했다.이어 10일 SK하이닉스가 0.27% 하락하자 개인들은 1조 2102억원 순매수하며 다시 ‘사자’에 나섰다.최근 글로벌 반도체주 급락이 국내 증시의 폭락으로 이어지자 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에서는 “주식을 환불해달라”는 우스갯소리가 터져 나왔다.한 네티즌은 드라마 ‘참교육’에 등장하는 ‘우진 엄마’의 이미지에 “하이닉스 주식 안 뜯은 건데 환불해 주세요. 애 아빠가 화가 많이 났어요”라고 적은 이미지를 SNS에 공유해 화제를 모았다.이에 “증권보호국 감독관을 부르겠어요”, “애 아빠는 없는데 저도 화가 많이 났어요” 등의 댓글이 달렸다.그밖에 “분명 빨간색 주문했는데 왜 파란색이 온 거냐”, “하이닉스 환불하려면 거래소 가면 되나”, “주식 산 영수증 있다” 등의 하소연도 쏟아져 나왔다. 매수한 주식에서 손실이 발생하자 이를 되돌리고 싶은 심정을 온라인 쇼핑 환불에 빗댄 것이다.수거래일째 이어진 급락장 속에서 ‘삼전닉스’ 투자자들은 실제로 10명 중 4명가량이 손실을 본 것으로 분석됐다.NH투자증권이 자사 MTS를 이용하는 투자자들을 분석한 ‘NH데이터’에 따르면, 삼성전자가 27만 7500원에 마감하며 지난 5월 20일 이후 1개월여 만에 ‘27만전자’로 내려앉은 지난 8일 삼성전자를 매수한 투자자 가운데 손실 투자자 비율은 38.39%에 달했다.같은 날 SK하이닉스는 207만 6000원에 마감하며 200만원 선이 깨질 위기에 놓였는데, 이날 SK하이닉스의 손실 투자자 비율은 46.98%에 달했다.급락장에 제동이 걸리고 증시가 모처럼 반등하자, 삼성전자와 SK하이닉스 투자자들은 전고점(종가 기준 각각 36만 2500원·291만 7000원)을 회복하지 못했음에도 ‘매도 버튼’을 누른 것으로 분석된다.