[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 10일 마감 직후 네이버 금융 검색 상위에는 삼성전자와 SK하이닉스가 올랐다. 삼성전자는 상승 마감했고, SK하이닉스는 소폭 하락했다. HLB와 펩트론은 하한가로 급락해 관심이 집중됐고, 반도체·전기전자와 조선주는 대체로 강세를 보였다. 삼성전자 검색 1위, 상승 마감

HLB·펩트론 하한가 급락

반도체·조선주 전반 강세

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10일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 검색비율 21.46%로 1위를 차지했다. 삼성전자는 28만 5000원에 거래를 마치며 전일 대비 7000원(2.52%) 올랐고, 거래량은 1991만 9059주를 기록했다. 장중 29만 8000원까지 올랐으나 종가는 고가 대비 다소 낮아졌다.검색 2위는 SK하이닉스(000660)로, 검색비율은 16.13%였다. SK하이닉스는 218만 원으로 전일 대비 6000원(0.27%) 내렸다. 시가는 229만 6000원, 고가는 230만 5000원이었으나 장중 216만 6000원까지 밀리는 등 변동성이 나타났다.상위권에서는 급등락 종목도 두드러졌다. HLB(028300)는 3만 6600원으로 전일 대비 29.89% 급락하며 하한가를 기록했고, 펩트론(087010)도 11만 1600원으로 29.94% 떨어져 하한가에 마감했다. 두 종목 모두 투자자 관심이 집중되며 각각 검색 3위와 5위에 올랐다.반면 전기전자와 반도체 관련 종목은 비교적 강한 흐름을 보였다. 삼성전기(009150)는 158만 4000원으로 6.10% 상승했고, 삼성전자우(005935)는 19만 4300원으로 4.69% 올랐다. 삼성SDI(006400)도 43만 4000원으로 8.09% 상승 마감했으며, 에코프로(086520) 역시 8만 5800원으로 8.06% 올랐다. 주성엔지니어링(036930)도 7.57% 상승해 기술주 전반의 강세 분위기를 반영했다.대형주 가운데 현대차(005380)는 45만 7500원으로 2.69% 상승했고, LG전자(066570)는 18만 2400원으로 2.47% 올랐다. NAVER(035420)는 19만 1300원으로 3.74% 상승 마감했다. 한미반도체(042700)도 22만 2000원으로 3.02% 상승했고, LG이노텍(011070)은 74만 2000원으로 0.13% 강보합세를 나타냈다.조선·기계 관련 종목도 강세를 보였다. 한화오션(042660)은 8만 1300원으로 3.44% 상승했고, 삼성중공업(010140)은 2만 2350원으로 6.68% 올랐다. 두산에너빌리티(034020) 역시 7만 8100원으로 6.69% 상승해 검색 상위권에 이름을 올렸다. SK스퀘어(402340)도 140만 9000원으로 6.18% 상승했다.개별 종목 중에서는 대한광통신(010170)이 1만 2600원으로 18.31% 급등하며 높은 탄력을 보였다. 거래량도 3009만 2021주로 집계돼 검색비율 1.31%로 13위에 올랐다. 반면 금호건설(002990)은 1만 6820원으로 2.83% 하락했다.이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 전기전자, 조선주 중심의 강세와 함께 바이오 일부 종목의 급락이 동시에 부각된 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]