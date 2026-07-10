[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 강세…금호타이어 상한가, 삼성전자·SK하이닉스도 상승

세줄 요약 10일 오후 코스피 거래상위 종목들이 대체로 강세다. 금호타이어가 상한가를 기록했고 광전자, 선도전기, 모나미 등도 두 자릿수 상승률을 나타냈다. 삼성전자와 SK하이닉스도 올라 대형주 흐름을 받쳤다. 거래상위 종목 전반 강세, 매수세 확산

금호타이어 상한가, 광전자·선도전기 급등

삼성전자·SK하이닉스 상승, 대형주 견조

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

10일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목들이 전반적으로 강세를 보이고 있다. 상위권에 이름을 올린 종목 다수가 두 자릿수 상승률을 기록하면서 장중 매수세가 확산하는 모습이다.거래량 기준으로는 금호전기(001210)가 4362만 2615주로 가장 활발하게 거래됐다. 금호전기는 1425원으로 전일 대비 109원 올라 8.28% 상승했다. 이어 금호타이어(073240)가 2156만 2246주를 기록했고, 주가는 7800원으로 가격제한폭까지 치솟으며 30.00% 상승했다. 금호건설(002990)은 1732만 6902주로 뒤를 이었고 1만 7800원으로 2.83% 올랐다.상승률 상위 종목에서는 금호타이어가 가장 두드러졌다. 이어 광전자(017900)가 7230원으로 28.19%, 선도전기(007610)가 5520원으로 26.61%, 모나미(005360)가 2130원으로 24.78%, 주성코퍼레이션(109070)이 1683원으로 21.96% 상승했다. 대원전선(006340)도 1만 1360원으로 17.96%, 후성(093370)은 1만 3920원으로 17.57% 오르며 강한 탄력을 나타냈다.대형주 흐름도 견조했다. 삼성전자(005930)는 29만 2000원으로 5.04% 상승했고 거래대금은 3370억 582만 원을 기록했다. SK하이닉스(000660)는 223만 원으로 2.01% 올랐으며, 거래대금 6919억 310만 원으로 장중 거래대금 1위를 나타냈다. 한화생명(088350)은 4760원으로 12.13%, GS건설(006360)은 3만 2350원으로 10.60%, 대우건설(047040)은 1만 7630원으로 9.91% 상승해 금융·건설주도 강세 흐름에 동참했다.이 밖에 흥아해운(003280)은 1753원으로 7.35%, 진흥기업(002780)은 881원으로 6.02%, 남선알미늄(008350)은 1082원으로 4.64%, 다스코(058730)는 5080원으로 2.42%, 한온시스템(018880)은 3655원으로 2.38% 상승했다. 거래 상위권 종목 전반에서 매수 우위가 이어지면서 장중 투자심리가 비교적 양호한 상태를 유지하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]