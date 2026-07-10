[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주, 장중 강세 확산…반도체·2차전지 급등 속 HLB 하한가

세줄 요약 코스닥 시총 상위주가 장중 강세를 이어갔다. 알테오젠과 에코프로비엠, 에코프로가 오르고 주성엔지니어링과 원익IPS, 피에스케이 등 반도체 장비주도 급등했다. 그러나 HLB는 하한가로 밀리며 종목별 차별화가 두드러졌다. 반도체 장비·2차전지 중심 강세 확산

알테오젠·에코프로비엠 등 상위주 상승

HLB 하한가로 종목별 차별화 심화

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10일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 강세 흐름을 나타내고 있다. 반도체 장비와 2차전지, 일부 바이오 대형주를 중심으로 매수세가 유입되면서 지수 상단 종목 상당수가 큰 폭의 오름세를 기록 중이다. 다만 HLB(028300)가 하한가로 직행하며 개별 종목별 변동성은 극명하게 엇갈리는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 32만 8500원으로 전일 대비 9.50% 상승했다. 시가총액은 17조 6031억 원으로 집계됐다. 에코프로비엠(247540)은 12만 700원으로 8.25%, 에코프로(086520)는 8만 4800원으로 6.80% 오르며 2차전지 대표주도 동반 강세를 보였다. 주성엔지니어링(036930) 역시 19만 4300원으로 8.91% 상승하며 상위권 랠리에 힘을 보탰다.반도체 장비주의 탄력이 특히 두드러진다. 원익IPS(240810)는 12만 3600원으로 17.83% 급등했고, 피에스케이(319660)는 18만 5700원으로 22.01% 뛰었다. 테스(095610)도 17万 6500원으로 21.72% 상승했으며, HPSP(403870)는 4만 4750원으로 13.87%, 유진테크(084370)는 16만 5800원으로 12.79% 올랐다. 이오테크닉스(039030)는 37만 2500원으로 8.76%, 리노공업(058470)은 7만 5700원으로 8.14%, 파두(440110)는 7만 7600원으로 8.08% 상승하는 등 업종 전반에 온기가 번지는 양상이다.로봇과 바이오 종목도 대체로 강세다. 레인보우로보틱스(277810)는 46만 2000원으로 7.19% 상승했고, 삼천당제약(000250)은 20만 3500원으로 5.50% 올랐다. 에이비엘바이오(298380)는 8만 3300원으로 3.48%, 리가켐바이오(141080)는 12만 1800원으로 3.05%, 코오롱티슈진(950160)은 9만 원으로 3.09% 상승했다. 반면 디앤디파마텍(347850)은 8만 5600원으로 1.15% 하락해 상대적으로 부진했다.가장 눈에 띄는 약세 종목은 HLB다. HLB는 3만 6600원으로 전일 대비 29.89% 급락하며 하한가를 기록했다. 시가총액은 4조 8751억 원 수준으로 내려앉았다. 상위 종목군 전반이 오르는 가운데 HLB만 급락하면서 투자심리가 종목별 이슈에 따라 크게 갈리는 장세로 해석된다.거래대금과 수급 측면에서는 HPSP가 253만 649주, 원익IPS가 190만 4239주, 주성엔지니어링이 167만 6418주 거래되며 활발한 손바뀜을 나타냈다. 외국인 지분율은 유진테크 37.11%, HPSP 33.38%, 리노공업 32.48%, 이오테크닉스 29.87%, 파두 29.34% 등으로 집계돼 기술주 중심의 외국인 선호도도 확인된다.이날 코스닥 시총 상위주는 대형 바이오와 반도체 장비, 2차전지 주도주가 지수를 견인하는 반면 일부 개별 바이오 종목의 급락이 공존하는 차별화 장세가 이어지고 있다. 장중 변동성이 확대된 만큼 실적 기대와 개별 재료를 중심으로 한 종목 선별이 더욱 중요해지는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]