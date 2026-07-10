[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 10일 오전 개장 직후 네이버 금융 검색 상위는 SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체 대형주가 장악했다. 삼성전기, 현대차, SK스퀘어 등도 강세를 보였고, 펩트론과 HLB는 급락해 업종별 온도차가 뚜렷했다. 반도체 대형주 검색 집중, SK하이닉스·삼성전자 선두

삼성전기·현대차·SK스퀘어 등 상승 종목 우세

펩트론·HLB 급락, 바이오 업종 변동성 확대

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10일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목 동향을 보면 투자자 관심은 반도체와 대형주에 집중되는 모습이다. 검색비율 22.06%로 1위에 오른 SK하이닉스(000660)는 225만4000원으로 전일 대비 6만8000원(3.11%) 상승했고, 삼성전자(005930)도 검색비율 19.95%로 뒤를 이으며 28만8000원으로 1만원(3.60%) 올랐다. 두 종목의 검색비율 합계는 42.01%로, 개장 초반 시장 관심이 반도체 대표주에 쏠린 것으로 풀이된다.검색 상위권에서는 상승 종목이 우세했다. 삼성전기(009150)는 158만500원으로 5.86% 상승했고, 현대차(005380)는 45만9000원으로 3.03% 올랐다. 한화오션(042660)은 8만1000원으로 3.05%, LG전자(066570)는 17만9700원으로 0.96% 상승했다. SK스퀘어(402340)는 141만7000원으로 6.78% 뛰었고, 두산에너빌리티(034020)는 7만6700원으로 4.78%, NAVER(035420)는 19만2100원으로 4.18% 상승했다. 금호건설(002990)은 6.82% 급등하며 1,829,290주의 거래량을 기록했고, 삼성SDI(006400)는 4.73%, 금호타이어(073240)는 4.50%, LS ELECTRIC(010120)은 4.28% 오르며 강세 흐름에 동참했다.반면 일부 바이오 종목의 낙폭은 두드러졌다. 펩트론(087010)은 11만1700원으로 29.88% 급락했고, HLB(028300)는 3만6600원으로 하한가를 기록하며 29.89% 밀렸다. 네이처셀(007390)도 2만7000원으로 4.42% 하락했고, 알테오젠(196170)은 29만9000원으로 0.33% 내렸다. 상위 검색 종목 내에서도 업종별 온도차가 뚜렷하게 나타난 셈이다.개별 종목 흐름을 보면 한미반도체(042700)는 21만8000원으로 1.16% 상승했지만 시가 22만4000원 대비로는 다소 밀린 수준이고, 주성엔지니어링(036930)도 18‘만1700원으로 1.85% 올랐으나 장 초반 고가 18만8700원 대비 상승폭은 제한됐다. 에코프로(086520)는 8만2300원으로 3.65% 상승하며 반등했고, 거래량 기준으로는 삼성전자, 금호건설, 금호타이어, SK하이닉스 등에 매매가 활발하게 몰렸다.종합하면 개장 초반 검색 상위 종목군은 반도체와 전기전자, 자동차 등 시가총액 상위 대형주 중심의 강세가 두드러지는 가운데 바이오 일부 종목의 급락이 투자심리를 크게 자극하고 있다. 투자자들은 검색 순위와 주가 변동성이 동시에 커진 종목들을 중심으로 장 초반 수급 변화를 주시하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]