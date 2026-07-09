[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약
- 반도체·대형 기술주 검색 집중, 관심 쏠림
- SK하이닉스 급등, 삼성전자 소폭 상승 마감
- 금호건설·네이처셀 등 개별주 급등세
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
9일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주를 중심으로 관심이 쏠린 가운데 개별 종목별 주가 흐름은 뚜렷하게 엇갈렸다. 검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 22.99%를 기록했고, 2위 SK하이닉스(000660)가 18.08%로 뒤를 이었다.
닫기 이미지 확대 보기
검색 1위 삼성전자는 27만8000원으로 전일 대비 500원(0.18%) 상승 마감했다. 장중에는 28만8500원에 출발해 29만1500원까지 올랐지만, 이후 26만7500원까지 밀리는 등 변동성이 컸다. 삼성전자우(005935)는 18만5600원으로 0.70% 내렸다.
SK하이닉스는 218만6000원으로 11만원(5.30%) 급등하며 검색 상위 종목 가운데 대표적인 강세주로 부각됐다. 장중 고가는 227만원, 저가는 209만1000원이었다. 한미반도체(042700)도 8.18% 오른 21만5500원, 주성엔지니어링(036930)은 11.50% 상승한 17만8400원에 마감해 반도체 장비주 전반의 강세 흐름이 이어졌다.
반면 시가총액 상위 소비재·IT 일부 종목은 부진했다. 현대차(005380)는 44만5500원으로 3.68% 하락했고, LG전자(066570)는 17만8000원으로 9.09% 급락했다. NAVER(035420)도 18만4400원으로 4.31% 밀렸고, 한화오션(042660) 역시 4.15% 하락한 7만8600원에 거래를 마쳤다.
금호건설(002990)은 1만7310원으로 23.64% 치솟으며 높은 검색 관심을 받았다. 거래량은 2506만여주로 크게 늘었다. SK스퀘어(402340)도 4.49% 오른 132만7000원, HLB(028300)는 4.19% 상승한 5만2200원, LS ELECTRIC(010120)은 3.22% 오른 18만9400원으로 장을 마감했다. 에코프로(086520)는 1.79% 상승한 7만9400원, 삼성전기(009150)는 0.95% 오른 149만3000원을 기록했다.
개별 재료성 종목의 급등세도 두드러졌다. 네이처셀(007390)은 가격제한폭까지 오른 2만8250원에 마감하며 29.89% 상승했고, 한성기업(003680)도 29.94% 오른 6510원으로 상한가를 기록했다. 금호전기(001210)는 1.08% 상승에 그쳤지만 거래량이 1억4141만주를 웃돌며 단기 매매 수요가 집중됐다.
이날 검색상위 종목군은 반도체와 일부 중소형 개별주로 매수세가 유입된 반면, 자동차·2차전지·인터넷 대형주에는 차익실현 압력이 나타난 모습이었다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
검색 상위 종목 중 가장 큰 상승률을 보인 종목은?