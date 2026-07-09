[마감시황] 코스피, 장중 480.10포인트 흔들림 끝에 0.62% 상승 마감

세줄 요약 코스피가 전날 급락 뒤 하루 만에 반등했다. 장중 480.10포인트의 큰 변동성을 보였지만 기관과 외국인 순매수에 힘입어 0.62% 오른 7291.91로 마감했다. 반도체주 강세가 지수 회복을 이끌었지만, 하락 종목이 더 많아 시장 불안은 이어졌다. 장중 480포인트 변동성 끝 반등 마감

기관·외국인 순매수, 개인 대규모 순매도

반도체주 강세 속 하락 종목 우세 지속

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코스피가 장중 480.10포인트에 이르는 큰 변동성을 보인 끝에 반등 마감했다. 전날 5% 넘게 급락한 이후 하루 만에 상승 전환에 성공했지만, 시가와 고가를 높인 뒤 한때 7063.76까지 밀리는 등 투자심리는 여전히 불안한 흐름을 보였다.9일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 45.12포인트(0.62%) 오른 7291.91에 거래를 마쳤다. 지수는 7486.64에 출발해 장중 7543.86까지 올랐지만 이후 하락 전환해 7063.76까지 저점을 낮췄다. 장중 고점과 저점의 차이는 480.10포인트였다.수급은 기관과 외국인이 지수를 떠받쳤다. 유가증권시장에서 기관은 1조2879억원, 외국인은 1375억원을 순매수했고 개인은 1조3308억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 418억원 순매도였지만 비차익거래가 1조2479억원 순매수로 집계되며 전체적으로 1조2061억원 순매수를 기록했다.시가총액 상위 종목은 반도체 중심으로 차별화가 나타났다. SK하이닉스(000660)는 11만원 오른 218만6000원으로 5.30% 급등했고, 삼성전자(005930)는 500원 오른 27만8000원으로 0.18% 상승 마감했다. SK스퀘어(402340)는 4.49%, 삼성전기(009150)는 0.95% 올랐다. 반면 현대차(005380)는 3.68% 내린 44만5500원, 삼성생명(032830)은 5.78% 내린 32만6000원, 삼성물산(028260)은 4.18% 내린 37만8500원, 삼성바이오로직스(207940)는 2.79% 내린 132만5000원으로 장을 마쳤다. LG에너지솔루션(373220)도 0.63% 하락했다.반도체주 강세는 시장 전반의 반등을 이끄는 축이었다. SK하이닉스는 미국 ADR 수요예측에서 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸다는 소식과 최태원 SK그룹 회장의 미국 방문 일정 등이 맞물리며 매수세가 유입됐다. 삼성전자는 장중 급등 후 하락 전환하는 등 큰 폭의 등락을 보였지만 결국 강보합으로 마감했다.시장 전반에서는 하락 종목 수가 상승 종목 수를 크게 웃돌았다. 상승 종목은 237개, 하락 종목은 652개였고 보합은 24개였다. 상한가 종목은 1개였다. 거래량은 5억7474만6000주, 거래대금은 37조4570억1800만원으로 집계됐다.종목별로는 한성기업이 29.94% 올라 상한가를 기록했고 모나미 24.69%, 금호건설 23.64%, 에스원 14.21%, 블루산업개발 12.20% 순으로 크게 올랐다. 반면 진흥기업2우B는 12.41% 내렸고 에이엔피 12.08%, 일성건설 12.04%, 삼호개발 10.99%, 아센디오 10.95% 하락했다.환율도 다시 오름세를 보였다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 7.6원 오른 1506.10원에 마감했다. 신현송 한국은행 총재는 하반기에는 외국인 매도세가 잦아들고 원화가 강세로 돌아설 것이라고 언급했다.이날 코스피는 나흘 만에 반등했지만 장중 급등과 급락을 모두 겪으며 불안한 수급과 높은 변동성을 동시에 드러냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]