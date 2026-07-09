[마감시황] 코스닥, 1.15% 오른 794.00 마감…반도체 소부장 강세

세줄 요약 코스닥이 전날 급락을 딛고 1.15% 오른 794.00에 마감했다. 반도체 소재·부품·장비주에 매수세가 몰렸고, 기관과 외국인이 순매수하며 지수 반등을 도왔다. 주성엔지니어링과 레이저쎌 등 관련 종목이 강세를 보였다. 코스닥, 전날 급락 뒤 1.15% 반등 마감

반도체 소부장주 중심 매수세 유입

기관·외국인 순매수, 개인은 순매도

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코스닥이 하루 만에 반등했다. 전날 5% 넘게 급락했던 흐름에서 벗어나 반도체 소재·부품·장비주를 중심으로 매수세가 유입되며 상승 마감했다.9일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 9.00포인트(1.15%) 오른 794.00에 장을 마쳤다. 지수는 792.99에 출발한 뒤 장중 819.69까지 올랐고, 한때 778.17까지 밀리기도 했지만 결국 상승세를 지켰다.수급별로는 개인이 3211억원을 순매도했고 외국인과 기관은 각각 219억원, 3077억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 77억원, 비차익거래 838억원으로 전체 914억원 순매수를 기록했다.시장 전반에서는 상승 종목이 775개, 하락 종목이 887개로 하락 종목 수가 더 많았지만 상한가 8개가 나오며 일부 종목으로 매수세가 강하게 집중됐다. 거래량은 4억3917만7000주, 거래대금은 5조8658억9800만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목에서는 주성엔지니어링(036930)이 11.50% 급등하며 17만8400원에 마감했고, HLB(028300)는 4.19% 오른 5만2200원, 원익IPS(240810)는 2.14% 오른 10만4900원, 삼천당제약(000250)은 2.06% 오른 19만2900원, 에코프로(086520)는 1.79% 오른 7만9400원으로 거래를 마쳤다. 반면 알테오젠(196170)은 4.31% 내린 30만원, 에코프로비엠(247540)은 0.98% 내린 11만1500원에 마감했다.이날 코스닥에서는 반도체 소재·부품·장비 관련 종목의 반등이 두드러졌다. 전날 약세를 보였던 종목들이 낙폭을 되돌리며 강하게 올랐고, 주성엔지니어링과 유진테크, 코미코, 레이저쎌 등이 동반 강세를 나타냈다. 기계·장비 업종도 2.91% 올라 시장 내 상위 상승 업종에 이름을 올렸다.개별 종목 가운데서는 반도체 장비 공급 계약을 공시한 기업에 매수세가 몰렸다. 레이저쎌은 국내 글로벌 반도체 관련 기판업체와 17억9000만원 규모 장비 공급 계약을 체결했다고 밝힌 뒤 투자심리가 개선되며 두 자릿수 상승률을 기록했다. 계약 규모는 지난해 매출액의 38% 수준이며 계약 기간은 내년 1분기까지다.상승률 상위 종목은 웰킵스하이텍 30.00%, 에코심플렉스 29.98%, 데이타솔루션 29.97%, 라이콤 29.93%, 가온칩스 29.91%였다. 하락률 상위 종목은 메이슨캐피탈 21.13%, 에이에프더블류 17.33%, 디알텍 15.34%, 비큐AI 15.27%, 수성웹툰 14.88% 순으로 집계됐다.코스닥은 이날 반등에 성공했지만 52주 최저치 766.57과의 간격이 여전히 크지 않은 상황이다. 다만 기관과 외국인 매수, 반도체 장비주 중심의 회복 흐름이 이어지면서 단기적으로는 낙폭 만회 시도가 이어질 가능성이 커졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]