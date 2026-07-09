“4일만의 빨간불” SK하이닉스 5%↑…삼성전자도 ‘양전’

외국인·기관 ‘쌍끌이 매수’에 반등

이미지 확대 코스피 소폭 상승 9일 코스피는 전일 종가와 비교해 45.12포인트(0.62%) 상승한 7291.91로 거래를 마쳤다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 7.6원 오른 1506.1원을 기록했다. 사진은 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모습. 2026.7.9 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피 소폭 상승 9일 코스피는 전일 종가와 비교해 45.12포인트(0.62%) 상승한 7291.91로 거래를 마쳤다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 7.6원 오른 1506.1원을 기록했다. 사진은 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모습. 2026.7.9 연합뉴스

세줄 요약 코스피가 4거래일 만에 상승 전환하며 급락세를 멈췄다. SK하이닉스는 5%대 급등해 200만원선을 지켰고, 삼성전자도 소폭 올라 장을 마쳤다. 외국인과 기관의 매수가 지수를 받쳤고, 코스닥도 함께 상승했다. 코스피, 4거래일 만에 상승 전환

SK하이닉스 5%대 급등, 삼성전자도 상승

외국인·기관 매수에 지수 방어

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9일 코스피가 4거래일 만에 ‘빨간불’을 켜며 급락세를 멈췄다. SK하이닉스가 5%대 급등하며 지수를 끌어올렸고, 삼성전자도 상승 마감했다.이날 코스피는 전 거래일 대비 45.12포인트(0.62%) 오른 7291.91에 마감했다. 장 초반 ‘삼전닉스’가 급등하며 7400선까지 치솟았지만, 오후를 전후해 하락 전환했다 소폭 상승한 채 거래를 마쳤다.유가증권시장에서 개인 투자자가 1조 3272억원어치를 쏟아냈지만 외국인이 1349억원, 기관이 1조 2870억원을 사들이며 지수를 지탱했다. 이로서 지난 3거래일간 이어진 급락세에는 일단 제동이 걸렸다.삼성전자는 0.18% 오른 27만 8000원에 장을 마감했다. SK하이닉스는 5.30% 급등한 218만 6000원에 마치며 ‘200만원선’을 사수한 채 반등했다.간밤 미 뉴욕증시에서 반도체주가 상승하자 코스피는 모처럼 급등 출발했다. 전날 엔비디아가 3%대, 브로드컴이 4%대 급등하는 등 반도체주가 일제히 올라 필라델피아 반도체지수가 2.23% 상승했다.미 증시의 훈풍이 코스피에도 이어져 3%대 상승 출발한 뒤 4%대까지 상승폭을 높였다. 삼성전자는 5%대, SK하이닉스는 9%대까지 치솟으며 지수를 끌어올렸다.그러나 12시를 전후해 삼성전자가 하락 전환했고, SK하이닉스도 상승폭을 대부분 반납했다. 이후 오후 들어 SK하이닉스가 다시 상승폭을 키웠고, 삼성전자도 ‘빨간불’을 켠 채 거래를 마쳤다.코스피 시가총액 상위 종목 가운데 SK스퀘어(+4.49%), 삼성전기(+0.95%) 등은 상승했지만, 현대차(-3.68%), LG에너지솔루션(-0.63%), 삼성생명(-5.78%) 등은 하락하는 등 업종별로 희비가 엇갈렸다.코스닥 지수는 9.00포인트(1.15%) 오른 794.00으로 장을 마쳤다.