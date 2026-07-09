[서울데이터랩]시총 상위주 장중 약세…SK하이닉스만 상승, 한화에어로 10%대 급락

세줄 요약
- 코스피 시총 상위주 전반 약세 흐름
- SK하이닉스만 상승, 대형주 차별화
- 한화에어로스페이스 10%대 급락
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
9일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세를 나타내고 있다. 대다수 종목이 하락세를 보이는 가운데 반도체 대형주인 SK하이닉스(000660)만 상승 흐름을 이어가며 시장 내 차별화 양상을 보였다.
시가총액 1위 삼성전자(005930)는 26만 8500원으로 전일 대비 9000원(-3.24%) 하락했다. 거래량은 1526만 9239주로 상위주 가운데 가장 활발했다. 반면 SK하이닉스는 209만 9000원으로 2만 3000원(+1.11%) 오르며 주요 대형주 중 유일한 상승 종목으로 집계됐다. SK스퀘어(402340)는 126만 1000원(-0.71%), 삼성전자우(005935)는 18만 3200원(-1.98%)을 기록했다.
전기전자와 자동차 업종의 낙폭도 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 142만 원으로 5만 9000원(-3.99%) 내렸고, 현대차(005380)는 43만 4000원으로 2만 8500원(-6.16%), 기아(000270)는 14만 5600원으로 1만 1200원(-7.14%) 하락했다. 현대모비스(012330) 역시 45만 6500원으로 3만 2000원(-6.55%) 밀리며 자동차 관련 대형주 전반에 매도 압력이 확산됐다.
방산과 보험주 낙폭은 더 컸다. 한화에어로스페이스(012450)는 93만 1000원으로 11만 원(-10.57%) 급락해 상위 종목 중 가장 큰 하락률을 나타냈다. 삼성생명(032830)도 31만 8500원으로 2만 7500원(-7.95%) 떨어졌고, 삼성물산(028260)은 37만 5500원(-4.94%), 삼성바이오로직스(207940)는 130만 6000원(-4.18%), HD현대중공업(329180)은 49만 6000원(-4.06%)으로 약세를 보였다.
금융주도 일제히 내림세다. KB금융(105560)은 16만 9700원으로 1300원(-0.76%) 하락했고, 신한지주(055550)는 10만 4400원(-2.70%), 하나금융지주(086790)는 11만 9500원(-2.29%)을 기록했다. 외국인 비율은 KB금융이 79.60%, 삼성전자우가 76.33%, 하나금융지주가 68.24%, 신한지주가 61.46%, SK하이닉스가 50.05%로 높게 나타났다.
이 밖에 LG에너지솔루션(373220)은 31만 3500원(-0.63%)으로 비교적 낙폭이 제한됐고, 두산에너빌리티(034020)는 7만 1800원(-2.97%), SK(034730)는 59만 원(-1.01%), 셀트리온(068270)은 17만 1250원(-3.14%)에 거래됐다. 시총 상위주 전반이 약세를 보이는 가운데 장중 수급과 업종별 순환매에 따라 종목별 변동성은 이어질 것으로 보인다.
닫기 이미지 확대 보기
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
시가총액 상위 주요 대형주들의 전반적인 흐름은?