반도체 고점 논란 속 중동 리스크 강타… 코스피는 7200선까지 밀렸다

널뛰기 장세 속 고점 대비 20% 빠져

‘동반 사이드카’ 코스닥, 10개월 후퇴

세줄 요약 미국과 이란의 군사 충돌이 중동 리스크를 키우고 AI 반도체 업황 둔화 우려까지 더해지며 코스피가 5% 넘게 급락했다. 장중 변동성이 커져 사이드카가 발동했고, 코스닥도 동반 하락했다. 환율은 1500원 아래로 내려왔다. 중동 충돌 확산과 유가 급등, 증시 충격 확대

AI 반도체 둔화 우려에 삼성전자·하이닉스 급락

코스피·코스닥 사이드카 발동, 환율 1500원 하회

2026-07-09 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과 이란 간 군사적 충돌이 국내 증시를 또 강타했다. 여기에 인공지능(AI) 반도체 업황 둔화 우려 등이 겹치면서 코스피가 과거 고점 대비 20% 넘게 빠진 7200선까지 밀렸다.8일 코스피는 전 거래일 대비 409.52포인트(5.35%) 내린 7246.79에 거래를 마쳤다. 7400선으로 하락 출발한 뒤 장 초반 7791.66까지 뛰었지만, 오전 10시 30분쯤 방향을 바꿔 한때 7186.21까지 빠졌다. 장중 고점과 저점의 차이는 605.45포인트에 달했다.급격한 변동성에 장중 코스피와 코스닥 시장에서 프로그램 매도호가 효력을 5분간 멈추는 사이드카가 잇따라 발동했다. 코스닥도 전 거래일 대비 46.23포인트(5.56%) 하락한 785.00에 장 마감했다. 코스피는 5월 20일(7208.95) 이후 가장 낮은 수준으로 내려앉고, 코스닥은 10개월 전 수준으로 되돌아갔다.이처럼 국내 증시가 파랗게 질린 건 중동 지역의 지정학적 긴장이 다시 고조된 영향이 컸다. 미국의 이란 군사시설 공습에 이어 이란이 즉각 보복에 나서면서 확전 우려가 커졌고, 국제유가가 3% 넘게 뛰며 물가 상승 우려를 자극했다. 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 따른 변동성 확대도 원인 중 하나로 지목됐다.반도체주가 흔들리자 레버리지 ETF 매매가 변동성을 키우면서 매도세를 부추겼다는 분석이다. 여기에 AI 투자 사이클 둔화에 대한 우려가 이어지며 반도체주를 중심으로 투자 심리가 위축됐다. 실제 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 6.25%, 5.68% 하락한 27만 7500원과 207만 6000원에 거래를 마쳤다. 코스피 시장에서 14거래일 만에 외국인이 3312억원을 순매수하며 돌아섰지만 지수 하락을 막기엔 역부족이었다.다만 증권가에서는 코스피가 단기적으로는 바닥권에 가까워졌다는 분석도 나온다. 현재 지수는 지난 6월 22일 고점(9114.55) 대비 약 20% 조정을 받은 수준이다. 과거에도 일반적인 조정 국면에서 고점 대비 20% 넘게 하락하는 경우는 많지 않았다는 설명이다.한편 이날 원달러 환율은 29.7원 내린 1498.5원에 주간 거래를 마쳤다. 지난 5월 14일(1491.0원) 이후 37거래일 만에 1500원 밑으로 내려왔다.