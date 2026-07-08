[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 8일 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목들은 전반적으로 약세다. 삼성전자와 SK하이닉스가 큰 폭으로 하락했고, 삼성전기·한화오션·두산에너빌리티 등도 동반 약세였다. 반면 LG전자와 흥구석유, 서산은 상승하며 차별화됐다. 검색 상위 종목 전반 약세, 대형주 중심 하락

삼성전자·SK하이닉스 급락, 반도체주 동반 부진

LG전자·흥구석유·서산만 상승, 종목 차별화

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8일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목들은 전반적으로 약세를 나타냈다. 검색 비중이 가장 높았던 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)를 비롯해 반도체, 전기전자, 조선, 2차전지 관련 종목들이 동반 하락하며 투자자 관심이 급증한 것으로 풀이된다.검색 비율 26.90%로 1위에 오른 삼성전자는 전 거래일보다 1만 8500원(6.25%) 내린 27만 7500원에 마감했다. 장중 30만 원까지 올랐지만 이후 낙폭을 키우며 27만 3500원까지 밀렸다. 거래량은 3336만 5062주로 집계됐다.2위 SK하이닉스는 12만 5000원(5.68%) 하락한 207만 6000원에 거래를 마쳤다. 장중 고가 232만 9000원, 저가 207만 6000원을 기록하며 변동성이 컸고 거래량은 666만 5675주였다.삼성전기(009150)는 10.25% 급락한 147만 9000원으로 마감해 검색 3위에 올랐다. 한화오션(042660)은 8.69% 내린 8만 2000원, 현대차(005380)는 3.55% 하락한 46만 2500원, 두산에너빌리티(034020)는 9.31% 밀린 7만 4000원에 장을 마쳤다. SK스퀘어(402340)도 6.34% 내린 127만 원, NAVER(035420)는 2.28% 하락한 19만 2700원을 기록했다.삼성전자우(005935) 역시 6.22% 내린 18만 6900원으로 약세를 보였다. LS ELECTRIC(010120)은 10.92% 급락하며 검색 상위 종목 가운데 낙폭이 두드러졌고, 에코프로(086520)는 7.58%, 삼성SDI(006400)는 7.42%, 한미반도체(042700)는 5.37% 각각 하락했다. 주성엔지니어링(036930)은 8.88%, 삼성중공업(010140)은 5.79%, 알테오젠(196170)은 7.11%, LG이노텍(011070)은 6.27% 내리며 대다수 종목이 부진했다.이날 검색 상위 종목 중 상승 마감한 종목은 많지 않았다. LG전자(066570)는 3.54% 오른 19만 5800원에 마감했다. 장중 20만 6000원까지 오르며 강세를 보였다. 흥구석유(024060)는 14.73% 급등한 1만 440원으로 올라 검색 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했고, 거래량도 1092만 1614주를 나타냈다. 서산(079650)도 12.67% 상승한 5380원에 마감하며 높은 변동성을 보였다.이날 검색 상위 종목 흐름은 시가총액 상위 기술주와 성장주 전반의 급락 속에서 일부 개별 재료성 종목으로만 매수세가 제한됐다는 점을 보여준다. 투자자들의 관심은 낙폭이 컸던 대형주와 급등락한 개별 종목에 집중된 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]