[마감시황] 코스닥, 785.00 마감…5.56% 급락하며 장중 800 아래로

세줄 요약 코스닥이 8일 785.00으로 마감하며 전날보다 5.56% 급락했다. 장중 778.70까지 내려가 800선을 밑돌았고, 오후에는 매도 사이드카도 발동했다. 외국인 순매수에도 개인·기관 매도가 이어지며 시장 전반이 약세를 보였다. 코스닥 785.00 마감, 5.56% 급락

장중 800선 붕괴, 매도 사이드카 발동

외국인 순매수에도 개인·기관 매도 우세

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코스닥이 8일 큰 폭으로 밀리며 785.00에 거래를 마쳤다. 전날보다 46.23포인트 내린 것으로, 하락률은 5.56%다. 장중에는 778.70까지 저점을 낮추며 800 아래로 내려갔고, 종가도 800을 밑돌았다.8일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 816.39로 출발한 뒤 한때 823.33까지 올랐지만, 이후 낙폭을 키우며 급락 마감했다. 최근 5거래일 흐름을 보면 7월 2일 866.72, 3일 868.41, 6일 847.07, 7일 831.23에 이어 이날 785.00으로 내려앉으며 하락 압력이 이어졌다.이날 코스닥 시장에서는 오후 1시 33분 매도 사이드카가 발동됐다. 코스닥150 선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150 지수가 직전 거래일보다 3% 이상 내린 상태가 1분간 이어지면서 요건을 충족했다. 코스피 시장에서도 같은 날 오후 1시 31분 매도 사이드카가 발동된 데 이어 코스닥에도 연달아 조치가 시행됐다.투자자별로는 외국인이 3371억 원 순매수했지만 개인이 1926억 원, 기관이 1452억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 9억 원 순매도, 비차익거래가 2856억 원 순매수로 전체 2848억 원 순매수를 기록했다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 상승 종목은 246개, 상한가 4개였고 보합은 48개에 그쳤다. 반면 하락 종목은 1445개, 하한가 1개로 집계됐다. 거래량은 5억 6616만 4000주, 거래대금은 6조 934억 8600만 원이었다.시가총액 상위 종목들도 일제히 약세를 보였다. 알테오젠(196170)은 7.11% 내린 31만 3500원, 에코프로비엠(247540)은 6.32% 하락한 11만 2600원, 에코프로(086520)는 7.58% 내린 7만 8000원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 6.75% 하락한 42만 8500원, 주성엔지니어링(036930)은 8.88% 내린 16만 원, 원익IPS(240810)는 8.87% 하락한 10만 2700원을 기록했다. 에이비엘바이오(298380)는 13.21% 급락한 8만 1500원으로 낙폭이 컸다.개별 종목 장세에서는 상한가와 급락 종목이 엇갈렸다. 상승률 상위에는 데이타솔루션 29.98%, 씨이랩 29.97%, 뷰티스킨 29.90%, 에코심플렉스 29.74%, 벡트 20.09%가 이름을 올렸다. 반면 안트로젠은 29.91% 내린 1만 5350원으로 하한가를 기록했고, 비엘팜텍은 24.09%, 다보링크는 21.34%, 뉴인텍은 20.94%, 솔디펜스는 18.63% 각각 하락했다.한편 이날 에이치엘지노믹스는 코스닥 상장을 추진한다고 밝혔다. 총 256만 5000주를 공모할 계획이며 희망 공모가는 1만 8500원부터 2만 1500원이다. 공모 예정 금액은 475억~551억 원, 상장 후 예상 시가총액은 공모가 상단 기준 1669억 원이다. 회사는 상장을 계기로 제2공장 증설과 CMO·CDMO, 백신 마이크로니들 사업 확장에 나설 계획이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]