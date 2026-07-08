[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조세…금호전기 상한가, SK하이닉스·LG전자 강세

세줄 요약 8일 오후 코스피 거래상위 종목은 종목별로 엇갈렸다. 금호전기가 거래량 1위와 함께 상한가를 기록했고, SK하이닉스와 LG전자는 강세를 보였다. 반면 삼성전자, 삼성중공업, 대우건설, 후성 등은 약세를 나타냈다. 금호전기 거래량 1위, 상한가 기록

SK하이닉스·LG전자 강세, 반도체 차별화

삼성전자·건설·조선주 약세 흐름

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8일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목들은 종목별로 혼조 흐름을 보였다. 거래량 상위권에서는 금호전기(001210)가 가격제한폭까지 치솟았고, SK하이닉스(000660)와 LG전자(066570), LG디스플레이(034220) 등 대형 기술주 일부는 강세를 나타냈다. 반면 삼성전자(005930)와 삼성중공업(010140), 대우건설(047040), 후성(093370) 등은 약세를 보였다.거래량 1위는 금호전기로 4557만5332주가 손바뀜되며 상한가인 1302원을 기록했다. 진흥기업(002780)은 2023만8598주가 거래되며 942원으로 0.21% 내렸고, 삼성전자는 1773만4865주가 거래되며 29만500원으로 1.86% 하락했다. 금호타이어(073240)는 1331만5578주로 6300원, 0.47% 약세를 보였다.상승 종목도 적지 않았다. 다스코(058730)는 4.63% 오른 4185원, 삼호개발(010960)은 3.46% 상승한 4335원, LG디스플레이는 4.04% 오른 1만1320원에 거래됐다. 일성건설(013360)도 3.11% 상승한 1987원을 기록했다. 특히 SK하이닉스는 369만5823주 거래와 함께 228만1000원으로 3.63% 올랐고, LG전자는 5.18% 상승한 19만8900원으로 거래됐다.반면 낙폭이 큰 종목도 눈에 띄었다. 대원전선(006340)은 9.24% 급락한 1만210원, 이월드(084680)는 11.37% 내린 686원, 후성은 4.40% 하락한 1만1080원을 나타냈다. 대우건설은 3.33% 밀린 1만6260원, 삼성중공업은 3.56% 하락한 2만1650원, 대한항공(003490)은 2.06% 내린 2만8550원에 거래됐다.거래대금 기준으로는 SK하이닉스가 8조2812억6500만원으로 가장 많았고, 삼성전자가 5조1540억700만원으로 뒤를 이었다. 이어 LG전자가 4503억3600만원, 대한항공이 852억9300만원, 금호타이어가 844억1400만원 수준을 기록했다. 시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자와 SK하이닉스의 방향이 엇갈리면서 반도체주 내 차별화가 나타났다.전반적으로 장중 코스피 거래상위 종목군은 개별 재료에 따라 주가가 크게 엇갈리는 모습이다. 초고거래량이 몰린 중소형주와 함께 반도체, 전자, 건설, 조선 등 업종 대표주가 동시에 상위권에 이름을 올리며 수급 분산 양상이 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]