[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…매드업·광무·뷰티스킨 급등

세줄 요약 8일 코스닥 거래 상위 종목은 개별 재료에 따라 등락이 엇갈렸다. 매드업, 광무, 뷰티스킨이 20%대 급등하며 매수세를 끌었고, 레몬헬스케어와 서산, 레이저쎌도 강세를 보였다. 반면 비엘팜텍과 에스와이스틸텍은 하락했다. 코스닥 거래 상위 종목, 상승 우세 속 혼조세

매드업·광무·뷰티스킨, 20%대 급등세

비엘팜텍·에스와이스틸텍, 하락세 확대

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8일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래 상위 종목군에서는 개별 종목 장세가 두드러지는 가운데 상승 종목이 우세한 흐름을 보이고 있다. 거래량 상위권에는 레몬헬스케어(365660), SG(255220), 서산(079650), 에스와이(109610), 강동씨앤엘(198440), 매드업(0039P0) 등이 이름을 올렸으며, 일부 종목은 두 자릿수 상승률을 기록하며 투자자들의 매수세가 집중되고 있다.가장 눈에 띄는 종목은 매드업과 광무(029480), 뷰티스킨(406820)이다. 매드업은 9,320원으로 전일 대비 25.10% 급등했고 거래량은 1248만여 주, 거래대금은 1090억 1000만 원을 기록했다. 광무는 1,818원으로 26.69% 상승했고, 뷰티스킨도 2,230원으로 26.78% 뛰었다. 마키나락스(477850) 역시 2만 8600원으로 16.73% 오르며 거래대금 1686억 2600만 원을 나타냈다.거래량 최상위권인 레몬헬스케어는 13,540원으로 10.80% 상승한 가운데 2099만여 주가 거래됐다. 서산은 11.62% 오른 5,330원, 에스와이는 9.77% 상승한 2,810원, 레이저쎌(412350)은 11.67% 오른 4,735원을 나타냈다. 동양파일(228340)도 9.64% 상승한 3,755원으로 강세를 보였고, 스트라드비젼(475040)은 4,945원으로 9.77% 올랐다.반면 일부 종목은 약세를 면치 못했다. 비엘팜텍(065170)은 3,535원으로 10.84% 하락해 낙폭이 가장 컸고, 에스와이스틸텍(365330)은 1,916원으로 7.44% 내렸다. 대한광통신(010170)은 1만 880원으로 0.73% 하락했고, SG도 1,506원으로 0.20% 약보합세를 보였다.시가총액 상위 거래 종목 가운데서는 대한광통신이 1조 6917억 원으로 가장 컸고, 마키나락스가 5078억 원, 스트라드비젼이 2633억 원, PS일렉트로닉스(332570)가 2485억 원 수준을 기록했다. 수급 측면에서는 상당수 종목에서 매수호가와 매도호가가 근접해 단기 매매 공방이 이어지는 모습이다.전반적으로 이날 코스닥 거래 상위 종목군은 테마 및 개별 재료에 따라 종목별 주가 차별화가 심화하는 양상이다. 상승률 상위 종목으로는 뷰티스킨, 광무, 매드업이, 하락률 상위 종목으로는 비엘팜텍과 에스와이스틸텍이 자리하며 장중 변동성 확대 국면이 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]