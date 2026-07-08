[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 약세…알테오젠 5%대 하락, 에이비엘바이오·케어젠 10%대 낙폭

세줄 요약 8일 오후 코스닥 시총 상위주가 대부분 하락했다. 알테오젠이 5%대 내렸고 에이비엘바이오, 케어젠, 펩트론 등 바이오주 낙폭이 컸다. 반도체·장비주도 약세를 보이며 심텍만 유일하게 상승했다. 코스닥 시총 상위주 전반 동반 약세

알테오젠·에이비엘바이오·케어젠 급락

심텍만 유일하게 소폭 상승

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8일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 약세를 보이고 있다. 시총 상위 20개 종목 가운데 상승 종목은 심텍(222800) 1개에 그쳤고, 나머지 대부분 종목은 하락세를 나타내며 투자심리가 위축된 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 31만8500원으로 전일 대비 1만9000원(5.63%) 내렸다. 에코프로비엠(247540)은 11만6300원으로 3.24%, 에코프로(086520)는 8만1400원으로 3.55% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 43만8000원으로 4.68%, 주성엔지니어링(036930)은 16만8900원으로 3.82% 밀렸다.바이오주 약세도 두드러졌다. 코오롱티슈진(950160)은 8만8600원으로 6.14% 하락했고, HLB(028300)는 5만400원으로 2.51% 내렸다. 에이비엘바이오(298380)는 8만3400원으로 11.18%, 리가켐바이오(141080)는 12만4100원으로 8.88%, 펩트론(087010)은 16만4500원으로 9.22% 각각 급락했다. 삼천당제약(000250)도 19만1000원으로 4.98% 하락했다.반도체와 장비주도 약세 흐름을 피하지 못했다. 원익IPS(240810)는 10만5500원으로 6.39% 떨어졌고, 피에스케이(319660)는 15만6500원으로 3.28%, 이오테크닉스(039030)는 35만4000원으로 4.32% 하락했다. 파두(440110)는 6만5600원으로 6.29% 내렸고, 리노공업(058470)은 7만1800원으로 0.14% 약보합권에 머물렀다.개별 종목별로는 케어젠(214370)이 6만400원으로 11.44% 급락하며 가장 큰 낙폭을 기록했고, 에이비엘바이오와 펩트론, 리가켐바이오가 뒤를 이었다. 반면 심텍은 10만9100원으로 700원(0.65%) 오르며 시총 상위주 가운데 유일하게 상승 흐름을 보였다. 거래량은 주성엔지니어링 96만2508주, 디앤디파마텍(347850) 85만7767주, 원익IPS 78만2710주 등으로 비교적 활발했다.코스닥 시총 상위주 전반이 동반 조정을 받으면서 장중 수급과 투자심리 변화에 대한 경계감도 커지는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]