“꼭지서 팔자” 차익 실현 폭탄에… ‘검은 화요일’ 된 삼성 잔칫날

역대급 호실적 선반영·외인 매도세

하반기 수익성 둔화 우려도 영향

이미지 확대 2분기 시장 전망치를 웃도는 역대 최대 실적 발표에도 7일 삼성전자 주가는 전장보다 6.92% 하락한 29만 6000원에 마감했다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 삼성전자 주가가 표시돼 있는 모습.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 2분기 시장 전망치를 웃도는 역대 최대 실적 발표에도 7일 삼성전자 주가는 전장보다 6.92% 하락한 29만 6000원에 마감했다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 삼성전자 주가가 표시돼 있는 모습.

도준석 전문기자

세줄 요약 삼성전자가 역대급 2분기 실적을 내놨지만 증시는 급락했다. 실적 기대가 이미 주가에 반영된 데다 발표 직후 차익 실현 매물이 쏟아졌고, 외국인 매도와 AI 투자 사이클 둔화 우려가 겹쳤다. 성과급 부담과 노사 갈등도 수익성 경계 요인으로 거론됐다. 실적 호조에도 주가 급락, 차익 실현 매물 확대

외국인 매도와 AI 투자 둔화 우려가 하락 압박

증권가, 반도체주 조정 과도·기초체력 개선 평가

2026-07-08 3면

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삼성전자의 역대급 실적 발표에도 7일 증시가 급락한 주요 배경으로는 차익 실현 매물과 외국인 순매도, 하반기 수익성 개선 속도 둔화에 대한 경계감 등이 꼽힌다. 2분기 실적 호조는 이미 시장에 반영된 반면 투자자들의 관심은 인공지능(AI) 투자 사이클이 얼마나 이어질지와 앞으로의 실적 전망으로 옮겨갔다는 분석이다.증권가에서는 실적 발표 전 기대감이 주가에 상당 부분 반영된 데다 발표 직후 차익 실현 매물이 쏟아지면서 ‘셀온’(Sell On·호재에도 주가가 하락하는 현상)이 나타난 것으로 보고 있다. 그동안 큰 폭으로 오른 만큼 발표를 계기로 수익을 확정하려는 매도세가 몰렸다는 설명이다.외국인의 매도도 이어졌다. 올해 들어 외국인은 코스피에서 164조원 넘게 순매도했지만 시가총액 기준 외국인 보유 비중은 40.25%로 여전히 높은 수준이다. 상승한 종목 일부를 팔아 비중을 조정하는 ‘리밸런싱’이 계속되고 있다는 분석이다. 허재환 유진투자증권 연구원은 “외국인이 계속 파는데도 지분율이 크게 떨어지지 않는 건 오른 폭에 비해 일부만 매도하고 있기 때문”이라며 “연초 이후 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 크게 늘어난 만큼 이를 조정하는 과정”이라고 설명했다.AI 투자 사이클에 대한 의구심도 투자 심리를 짓눌렀다. 지난해 3분기부터 실적이 빠르게 개선된 만큼 하반기에는 이익이 늘더라도 증가 속도는 다소 둔화할 수 있다는 전망이 나온다. 메타의 클라우드 사업 확대 등을 계기로 빅테크의 AI 투자 속도가 예전만큼 가파르지 않을 수 있다는 우려도 여전하다.성과급 부담과 노사 갈등도 부담 요인으로 꼽힌다. 반도체 사업 호황이 이어질수록 성과급 지급 규모도 커질 수 있어 수익성이 일부 낮아질 수 있다는 우려다.다만 증권가는 최근 반도체주 조정이 실제보다 과도하다고 보고 있다. 이경민 대신증권 연구원은 “실적 개선, 전망치 상향 조정, 국내총생산(GDP) 성장률 상향 조정 등 국내 증시 기초 체력은 오히려 좋아지고 있다”﻿고 말했다.